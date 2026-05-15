'Buzzheart', del griego Dennis Iliadis, mejor largometraje del Fant
El Fant, Festival de Cine Fantástico de Bilbao, ha otorgado el premio al mejor largometraje en la Sección Oficial a la película 'Buzzheart', del griego Dennis Iliadis.
El jurado ha hecho público este viernes el palmarés de la 32ª edición del festival, y, dentro de la sección de cortometrajes, 'Hyena', de Altay Ulan Yang, ha resultado galardonado como mejor cortometraje oficial por la "creación de una atmósfera tan magnética como onírica para retratar un tema tan recurrente como el 'bullying' de una manera muy original".
El Festival ha galardonado también con el premio al mejor cortometraje vasco a 'El cuerpo de Cristo', de Bea Lema, por su "audacia" a la hora de "trasladar su cómic a una técnica de animación que une la tradición con la modernidad".
La Asociación de Guionistas Vascos-Euskal Gidoigileak ha premiado con el mejor guion de largometraje de la Sección Oficial a 'La torre de hielo', de la cineasta francesa Lucile Hadzihalilovic, la joven actriz Lorena Mariñelarena ha recibido el premio a la mejor interpretación de Fant en cortos vascos 2026, otorgado por la Unión de Actores Vascos-EAB, por su trabajo como Joxepi en 'Erreka Zoko Hortan'.
Por último, el premio EITB al mejor proyecto para la producción de un cortometraje en euskera, dotado con 5000 euros, ha ido a parar a 'Gaua da luze', de Itziar Lamarka y Ane Álvarez.
El Fant pondrá punto final a su 32ª edición con la gala de clausura que se celebrará mañana sábado, a las 19:30 horas, en la Sala BBK.
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