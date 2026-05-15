Palmarés
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

'Buzzheart', del griego Dennis Iliadis, mejor largometraje del Fant

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao ha premiado también los cortometrajes “Hyena”, mejor corto oficial, y “El cuerpo de Cristo” de Bea Lema, mejor cortometraje vasco.
"Buzzheart" pelikulak film onenaren saria irabazi du Fant jaialdian.
"Buzzheart"
Euskaraz irakurri: Dennis Iliadis greziarraren 'Buzzheart', Fanteko film luze onena
author image

EITB

Última actualización

El Fant, Festival de Cine Fantástico de Bilbao, ha otorgado el premio al mejor largometraje en la Sección Oficial a la película 'Buzzheart', del griego Dennis Iliadis.

El jurado ha hecho público este viernes el palmarés de la 32ª edición del festival, y, dentro de la sección de cortometrajes, 'Hyena', de Altay Ulan Yang, ha resultado galardonado como mejor cortometraje oficial por la "creación de una atmósfera tan magnética como onírica para retratar un tema tan recurrente como el 'bullying' de una manera muy original".

El Festival ha galardonado también con el premio al mejor cortometraje vasco a 'El cuerpo de Cristo', de Bea Lema, por su "audacia" a la hora de "trasladar su cómic a una técnica de animación que une la tradición con la modernidad".

La Asociación de Guionistas Vascos-Euskal Gidoigileak ha premiado con el mejor guion de largometraje de la Sección Oficial a 'La torre de hielo', de la cineasta francesa Lucile Hadzihalilovic, la joven actriz Lorena Mariñelarena ha recibido el premio a la mejor interpretación de Fant en cortos vascos 2026, otorgado por la Unión de Actores Vascos-EAB, por su trabajo como Joxepi en 'Erreka Zoko Hortan'.

Por último, el premio EITB al mejor proyecto para la producción de un cortometraje en euskera, dotado con 5000 euros, ha ido a parar a 'Gaua da luze', de Itziar Lamarka y Ane Álvarez.

El Fant pondrá punto final a su 32ª edición con la gala de clausura que se celebrará mañana sábado, a las 19:30 horas, en la Sala BBK. 

Fant Bilbao Cine

Te puede interesar

"Cada día nace un listo" (Arantxa Echevarría)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Presentamos en primicia el tráiler de “Cada día nace un listo”

La comedia negra de acción de Arantxa Echevarría (“Carmen y Lola”, “Chinas”, “La infiltrada”), en la que participa EITB, llegará a los cines el 5 de junio. La sátira, en la que caben “la picaresca, la ambición, las falsas apariencias y el postureo", está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Markos Marín, Marina Ostolaza, Javier Tolosa y Sofía Otero. 
Cargar más
Publicidad
X