'Buzzheart' Dennis Iliadis greziarraren pelikula, Fanteko film luze onena
Fantasiazko zinemaren Bilboko jaialdiak "Hyena", Sail Ofizialeko labur onena, eta Bea Lemaren "El cuerpo de Cristo", euskal film labur onena, ere saritu ditu.
'Buzzheart' Dennis Iliadis greziarraren filmak irabazi du Fant Fantasiazko Zinemaren Bilboko Jaialdiako Sail Ofizialeko film luze onenaren saria.
Epaimahaiak ostiral honetan jakinarazi du jaialdiaren 32. edizioaren palmaresa, eta, film laburrei dagokienez, 'Hyena' Altay Ulan Yangen lanak irabazi du Sail Ofizialeko film labur onenaren saria , "atmosfera magnetiko bezain onirikoa sortzeagatik, bullying-a bezalako gai errepikakor bat modu oso originalean erretratatzeko".
Zinema jaialdiko euskal film labur onenaren saria Bea Lemaren 'El cuerpo de Cristo' filmak jasoko du, komikia "tradizioa eta modernitatea lotzen dituen animazio teknika batera eramateko ausardiagatik".
Euskal Gidoigileak Elkarteak Lucile Hadzihalilovic frantziar zinemagilearen 'Izotz-dorrea' filmari eman dio Sail Ofizialeko film luzeen gidoirik onenaren saria, eta Lorena Mariñelarena aktore gazteak euskal film laburren interpretazio onenaren saria jasoko du, Euskal Aktoreen Batasuna-EABren eskutik, Joxepiren larruan 'Erreka Zoko Hortan' filmean egindako lanagatik.
Azkenik, 'Gaua da luze' Itziar Lamarka eta Ane Alvarezen filmak jasoko du euskarazko film labur bat ekoizteko proiektu onenaren EITB saria, 5.000 eurokoa.
Fanten 32. edizioa, bihar, larunbatarekin, bukatuko da 19:30ean, BBK Salan egingo den itxiera galarekin.
