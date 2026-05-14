Gorde
“Las hijas”: alabak Cannesen daude

Yune Nogueiras protagonista duen filma thriller psikologiko bat da, Daniel Romero pelikularen zuzendariak eta Asier Guerricaechevarria bilbotarrak idatzia. Marché du Film topagunean parte hartzen ari da Cannesen, salmenta agenteen, banatzaileen eta jaialdietako programatzaileen faborearen xerka. 

Natxo Velez | EITB

“Las hijas” Daniel Romero espainiar zuzendariak Bizkaian filmatutako pelikula Marché du Film industria topagunean erakutsiko dute egunotan, Cannesen. Croisetteko alfonbra gorrien eta proiekzioen itzalean egiten da topaldi profesional hau, Kosta Urdineko hirian.

EITBren parte-hartzea duen film luzea thriller psikologikoa da, eta zuzendariak berak eta Asier Guerricaechevarria bilbotar gidoilariak idatzi dute. Ana 20 urteko emakumearen (Yune Nogueiras) istorioa du kontagai; gau batez, bahitu egingo dute.  

Bahiketaren biharamunean, basoaren erdian dagoen etxe batean esnatuko da, beste hiru neskarekin batera. Han, bizikide berri horiek bahitzailearen alabak balira bezala portatzen direla ikusiko du, eta, nahitaez, beraiek bezalakoa izateko bidean dagoela.

Antzeztaldean, Edurne Azkarate, Jone Laspiur, Ainhoa Larrañaga eta Ainara Elejalde daude, baita Karra Elejalde ere.

“Las hijas” Black Nights Film (PÖFF) Tallingo (Estonia) jaialdiaren eskutik iritsiko da jaialdira, Goes To Cannes espaziora. Canneseko azokan, txoko horrek mundu osoko zinema jaialdiei aukera eskaintzen die, “nazioarteko merkatuan bidea egin lezaketen filmak aurkez ditzaten”. 

18:00 - 20:00
