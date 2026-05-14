El 2,25% de las proyecciones del año pasado en cines comerciales de Euskal Herria fueron en euskera
La iniciativa Pantailak Euskaraz e Hizkuntza Eskubideen Behatokia han analizado las proyecciones realizadas el año pasado en las salas de cine comerciales vascas, y han calificado de "preocupantes" los datos obtenidos en el estudio.
Solo el 2% del total de las películas estrenadas en 2025 en salas comerciales de Euskal Herria se pudieron ver en versión original en euskera o dobladas a esta lengua, según un estudio presentado hoy por la plataforma Pantailak Euskaraz junto a Hizkuntza Eskubideen Behatokia.
Según los datos del informe, el año pasado se estrenaron en Euskal Herria 1100 películas –los datos han sido recogidos de las webs zernonikusi.eus, cultura.gob.es, ezae.eus y cnc.fr así como de la cartelera del diario Gara–, de las cuales se pudieron ver en euskera tres en Iparralde (Faisaien irla, Jone batzuetan y Karmele) y 22 en Hegoalde: esas tres, los también largos de ficción Maspalomas, Gaua y Aro berria, los documentales Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako y Popel, Heidi, katamotzaren erreskatea, Hartz-atzapar kanpamentua y Barrakudaren altxorra y las 11 películas infantiles dobladas a través del programa Zinema Euskaraz del Gobierno Vasco.
Con respecto al total de proyecciones de esas películas, de las más de 200 000 proyecciones en salas de Euskal Herria, 4480 fueron en euskera, un 2,25 % del total.
Estrenadas 22 películas en euskera, más que nunca
En la presentación de su informe, ambos organismos han recordado que ha habido un importante incremento en el presupuesto para la producción cinematográfica en euskera a través de las subvenciones del Gobierno Vasco, y que ello ha tenido un "impacto positivo" en el número de producciones en euskera que ha llegado a las salas, que ha sido el mayor de la historia.
"Sin embargo, la cantidad de películas en euskera, en proporción a todas las películas que se estrenan cada año en los cines, es muy pequeña, y esto sigue empujando a muchos ciudadanos y ciudadanas a consumir irremediablemente cine en castellano ", han señalado.
Por ello, la plataforma y el observatorio de derechos lingüísticos consideran necesario reforzar los recursos económicos y las políticas lingüísticas dirigidas a películas en euskera y el doblaje de películas en otros idiomas.
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