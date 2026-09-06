GERRA UKRAINAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kushner eta Witkoffek Kievera egindako lehen bisitak ez du urratsik ekarri bakerako bidean

AEBk, Ukrainak eta Europako bazkideek adostu dute datozen asteetan bilera gehiago egitea eta neguari begira Ukrainari laguntza indartzea. Lehentasunen artean daude aire-defentsarako sistema gehiago, energia-sektorerako laguntza eta hornidura osagarriak.

-FOTODELDÍA-KYIV (Ucrania), 06/09/2026.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (centro), habla con los medios mientras camina junto a los enviados especiales de Estados Unidos para la paz, Steve Witkoff (izquierda) y Jared Kushner (derecha), antes de su reunión cerca de la Catedral de Santa Sofía en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026 EFE/SERGEY DOLZHENKO
Jared Kushner eta Steve Witkoffen lehen bisita Kievera. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jared Kushner eta Steve Witkoff Etxe Zuriko ordezkariek Kievera egindako lehen bisita bakerantz aurrera egiteko urrats berririk gabe amaitu da igande arratsaldean. Ildo horretatik, ez dute lortu Errusiak Ukrainaren aurka abiatutako erasoaldia amaitzeko bi aldeen arteko hurbilketa edota akordio zehatzik.

Larunbatean Witkoffek eta Kushnerrek Moskura egindako bileraren ondoren, Vladimir Putinek egindako eskakizunak helarazi dizkiote gaur Volodimir Zelenskiri. Kieveko bilerak, gainera, Ukrainaren aldeko aliatuak diren Alemania, Frantzia eta Erresuma Batuarekin jarrerak koordinatzeko eta balizko bake-akordio baten bidean aurrera egiteko elkarrizketari eusteko balio izan du.

Oztopo nagusietako bat Donbass izaten jarraitzen du, Errusiak eskualde osoa aldarrikatzen baitu. Zelenskik ez du gatazka konpontzeko balizko formulen xehetasunik eman, eta Kushnerrek ere ez du akordio baterako eperik zehaztu nahi izan. Haren esanetan, prozesua azkar bidera daiteke, baina luzatu ere egin daiteke. Hori dela eta, negoziazioekin jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu du.

Testuinguru horretan, Ukrainak eta Errusiak hiru egunez eten dituzte erasoak, AEBko ordezkaritzaren bisita amaitu arte, hau da, astelehen honetara arte.

Bilera berriak

Kieven, AEBk, Ukrainak eta Europako bazkideek adostu dute datozen asteetan biltzen jarraitzea eta neguari begira Ukrainari ematen dioten laguntza indartzea. Lehentasunen artean daude aire-defentsarako sistema gehiago, energia-sektorerako laguntza eta AEBko gas natural likidotuaren hornidura gehigarriak, Errusiak azpiegituren aurka eraso berriak egiteko arriskuaren aurrean.

Hala, Zelenskik Errusiaren drone-erasoen estrategia berriaz ere ohartarazi du: droneak egunez ere ari dira erabiltzen, eta zailagoak dira atzematen. Mehatxu horri aurre egiteko, Ukrainak teknologia berriak garatu nahi ditu droneak masiboki eraisteko. Bien bitartean, gerrari ahalik eta lasterren amaiera ematea du helburu, baina bake-akordiorik lortu bitartean ezinbestekotzat jo du bere gaitasun militarra indartzen jarraitzea.

Ukrainako gerra Errusia-Ukraina gerra Volodimir Zelenski Vladimir Putin Errusia Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X