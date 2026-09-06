La primera visita de Kushner y Witkoff a Kiev se salda sin anuncios de progresos hacia la paz
La primera visita a Kiev de Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados de la Casa Blanca para negociar un posible acuerdo para avanzar hacia la paz ha concluido este domingo sin ningún acercamiento ni ningún acuerdo concreto entre ambos bandos que ponga fin a la ofensiva rusa contra Ucrania.
La visita de Witkoff y Kushner a Kiev, tras sus reuniones en Moscú, ha servido para trasladar a Zelenski las demandas planteadas por Vladímir Putin. El encuentro también ha buscado coordinar posiciones con Alemania, Francia y Reino Unido, aliados de Ucrania, y mantener abierto el diálogo para avanzar hacia un posible acuerdo de paz.
Uno de los principales obstáculos sigue siendo el Donbás, reclamado íntegramente por Rusia. Zelenski ha evitado detallar posibles fórmulas para resolver la disputa, mientras que Kushner tampoco se ha aventurado a fijar plazos para un acuerdo, insistiendo en que el proceso puede avanzar rápidamente o prolongarse y que requiere negociaciones continuas.
Las visitas de Kushner y Witkoff a Moscú y Kiev de este fin de semana han transcurrido en medio de un alto el fuego de los ataques a las dos capitales declarado por ucranianos y rusos por un período de 72 horas, es decir, hasta este lunes.
Nuevas reuniones
En Kiev, EE. UU., Ucrania y sus socios europeos han acordado seguir reuniéndose en las próximas semanas y reforzar la ayuda a Ucrania de cara al invierno. Entre las prioridades están más sistemas de defensa aérea, apoyo al sector energético y suministros adicionales de gas natural licuado estadounidense, ante el riesgo de nuevos ataques rusos contra infraestructuras.
Así, Zelenski ha alertado además de una nueva estrategia rusa de ataques con drones más difíciles de interceptar y durante el día. Ante esta amenaza, Ucrania busca desarrollar nuevas tecnologías para derribarlos masivamente, mientras mantiene como objetivo terminar la guerra cuanto antes, pero considera imprescindible seguir fortaleciendo sus capacidades militares mientras no haya un acuerdo de paz.
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