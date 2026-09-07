Europako liderrek kezkaz hartu dute AfDren garaipena: "Mehatxua da Europarentzat"
Europako hainbat buruzagi politiko kezkatuta agertu dira Alemaniarako Alternatiba (AfD) alderdi ultraeskuindarrak Saxonia-Anhalt estatuko hauteskundeak irabazi ostean, baita Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi-ordezkari Kaja Kallasek ere.
Alemaniarako Alternatiba (AfD) alderdi ultraeskuindarrak garaipen zabala lortu du Saxonia-Anhalteko estatu federatuko hauteskundeetan, eta Alemaniako eskualdean bakarrik gobernatzeko gehiengo absolutua lortu ez badu ere, herrialdearen panorama politikoa astindu duen emaitza errekorra lortu du.
Boto guztiak zenbatuta, AfDk botoen % 43,8 lortu ditu, eta gehiengo absolututik hiru eserlekura geratu da, Friedrich Merz kantzilerraren alderdiaren aurretik ( % 17,2).
Mertzek Errusiaren aurrean mendebaldeko balioak defendatzearen garrantzia azpimarratu du astelehen honetan, AfD Moskurekiko harremanak normalizatzearen eta Kievera joatea etetearen aldekoa baita. "Ez dut milimetro bat ere aldenduko uste dut orain Errusiaren aurrean ere gure askatasuna defendatu behar dugula; ziurrenik, askoz gehiago eta intentsitate handiagoz azaldu beharko dut", esan du Berlinen egindako prentsaurreko batean.
Bestalde, Kallasek ohartarazi du"mehatxua" Europara hurbiltzen ari dela. Europar Batasuneko goi-ordezkaria kezkatuta agertu da partida "itsuak"irabazten ari direlako. "Europan gero eta sabotaje eta mehatxu ekintza gehiago ikusi ditugu. Aldi berean, mehatxuen aurrean alderdi itsuak nagusitzen ari dira, eta ez omen dugu ezer egin behar horren aurrean, ez baita gure kontua", deitoratu du.
Frantzian, Jean-Noël Barrot Atzerri ministroak ohartarazi du eskuin muturrarekin "inolako konpromisorik" ez dagoela, eta indar demokratikoei eskatu die gizartearen nahigabeari erantzuteko. Barrotek "begiak parez pare" irekitzeko eskatu du , Alemanian "alderdi neonazi, antieuropar eta pro-Putin "baten gorakadaren aurrean.
Herbehereak k ere "kezkagarritzat" jo du. Rob Jetten lehen ministroaren hitzetan, "arreta ukitua" da ultraeskuindarren garaipen hori, eta "kezkagarritzat" jo du "muturreko jarrerak" eta "jarrera errusiazaleak" dituen alderdi batek lortutako emaitza ona.
Poloniak, bestalde, egin du garaipena ospatzen dutenen aurka. Donald Tusk Poloniako lehen ministroak AfDren garaipena deitoratu du eta bere herrialdean garaipena ospatzen dutenen aurka egin du, "Polonian leloak edo traidoreak bakarrik poztu daitezke AfDk Alemanian lortutako garaipenaz".
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