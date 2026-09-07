ALEMANIA
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Europako liderrek kezkaz hartu dute AfDren garaipena: "Mehatxua da Europarentzat"

AfDk Alemaniako eskualde batean bakarrik gobernatzeko gehiengo absolutua lortu ez bazuen ere, emaitza errekorra lortu zuen igande honetan, botoen % 43,8 eskuratuta, Friedrich Merz kantzilerraren alderdiaren aurretik ( % 17,2).
Magdeburg (Germany), 06/09/2026.- Top candidate of the far-right Alternative for Germany (AfD) party in Saxony-Anhalt Ulrich Siegmund talks on the phone between TV interviews after exit poll results were announced at the fair grounds following the Saxony-Anhalt state election, in Magdeburg, Germany, 06 September 2026. Voters in Saxony-Anhalt are casting ballots to elect a new state parliament. (Elecciones, Alemania, Magdeburgo) EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Ulric Siegmund (AfD). Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Europako hainbat buruzagi politiko kezkatuta agertu dira Alemaniarako Alternatiba (AfD) alderdi ultraeskuindarrak Saxonia-Anhalt estatuko hauteskundeak irabazi ostean, baita Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi-ordezkari Kaja Kallasek ere.

Alemaniarako Alternatiba (AfD) alderdi ultraeskuindarrak garaipen zabala lortu du Saxonia-Anhalteko estatu federatuko hauteskundeetan, eta Alemaniako eskualdean bakarrik gobernatzeko gehiengo absolutua lortu ez badu ere, herrialdearen panorama politikoa astindu duen emaitza errekorra lortu du.

Boto guztiak zenbatuta, AfDk botoen % 43,8 lortu ditu, eta gehiengo absolututik hiru eserlekura geratu da, Friedrich Merz kantzilerraren alderdiaren aurretik ( % 17,2).

Mertzek Errusiaren aurrean mendebaldeko balioak defendatzearen garrantzia azpimarratu du astelehen honetan, AfD Moskurekiko harremanak normalizatzearen eta Kievera joatea etetearen aldekoa baita. "Ez dut milimetro bat ere aldenduko uste dut orain Errusiaren aurrean ere gure askatasuna defendatu behar dugula; ziurrenik, askoz gehiago eta intentsitate handiagoz azaldu beharko dut", esan du Berlinen egindako prentsaurreko batean.

Bestalde, Kallasek ohartarazi du"mehatxua" Europara hurbiltzen ari dela. Europar Batasuneko goi-ordezkaria kezkatuta agertu da partida "itsuak"irabazten ari direlako.  "Europan gero eta sabotaje eta mehatxu ekintza gehiago ikusi ditugu. Aldi berean, mehatxuen aurrean alderdi itsuak nagusitzen ari dira, eta ez omen dugu ezer egin behar horren aurrean, ez baita gure kontua", deitoratu du.

Frantzian, Jean-Noël Barrot Atzerri ministroak ohartarazi du eskuin muturrarekin "inolako konpromisorik" ez dagoela, eta indar demokratikoei eskatu die gizartearen nahigabeari erantzuteko. Barrotek "begiak parez pare" irekitzeko eskatu du , Alemanian "alderdi neonazi, antieuropar eta pro-Putin "baten gorakadaren aurrean.

Herbehereak k ere "kezkagarritzat" jo du. Rob Jetten lehen ministroaren hitzetan, "arreta ukitua" da ultraeskuindarren garaipen hori, eta "kezkagarritzat" jo du "muturreko jarrerak" eta "jarrera errusiazaleak" dituen alderdi batek lortutako emaitza ona. 

Poloniak, bestalde,  egin du garaipena ospatzen dutenen aurka. Donald Tusk Poloniako lehen ministroak AfDren garaipena deitoratu du eta bere herrialdean garaipena ospatzen dutenen aurka egin du, "Polonian leloak edo traidoreak bakarrik poztu daitezke AfDk Alemanian lortutako garaipenaz".

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Milaka serbiar bildu dira Belgraden Mladicen hiletarako, EBren ohartarazpenak gorabehera

Ehunka lagun hurbildu dira Belgraden gerra-kriminal Ratko Mladicen hil-kaperara, hileta ospatu aurretik. Mladic abuztuaren 27an hil zen, 84 urte zituela, Hagako kartzela batean bizi osorako espetxe-zigorra betetzen ari zela. "Bosniako harakina" ezizenez ezaguna, Mladic 2017an kondenatu zuten genozidioagatik, gerra-krimenengatik eta gizateriaren aurkako krimenengatik, Jugoslavia ohian 1992tik 1995era bitartean izandako gerretan. Europar Batasunak Serbiari ohartarazi dio Ratko Mladici ohoreak egiteak edo hura goratzeak arrisku larrian jartzen duela EBn sartzeko prozesua.

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