Aramburu errugbi jokalari ohiari tiro egin zion akusatu nagusiak heriotzaren egilea dela aitortu du
Astelehen honetan hasi den epaiketan, akusazioak "premeditazioa" frogatu nahi du, ez zela homizidioa izan, erailketa baizik.
Astelehen honetan hasi da Federico Martin Aramburu Argentinako errugbi jokalari ohiaren hilketaren epaiketa Parisen. 2022ko martxoan hil zuten Aramburu -Ipar Euskal Herrian bizi zena- Frantziako hiriburuan. Eskuin muturreko bi militante daude akusatuen aulkian, eta krimena aurrez pentsatuta egin zuten edo ez gakoa izango da ezarriko zaien zigorrean.
Loik Le Priol (32 urte) hilketagatik epaituko dute eta Romain Bouvier (35 urte) hilketa saiakeragatik. Bizi osoarako kartzela-zigorra jaso dezakete biek.
Frantziako Gobernuak 2024an desegin zuen Batasuna Defentsa Taldea (GUD) eskuin muturreko erakundearekin lotuta daude biak, eta aurrekariak dituzte. Kartzela zigorra ezarri zieten 2015ean mugimenduko buruzagi ohi baten aurka egindako eraso bortitz batengatik.
Gortean egin duen lehen agerraldian, Le Priolek bere erantzunkizuna aitortu du: "Arambururen heriotzaren egilea naiz, baina Auzitegiak erabakiko du defendatzeko egin nuen ala ez".
Beste akusatuak, Romain Bouvierrek, esan du bere asmoa Arambururen aurka disuasio-tiroak egitea izan zela. "Egunero pentsatzen dut erabateko hondamendi honetan, bere familiarengan eta bere lagunarengan (Shaun Hegarty, hilketa gertatu zenean Arambururekin zegoen rugby jokalaria), Aramburu bere besoetan hiltzen ikusi baitzuen. Badakit esaten dudan hau familiarentzat zaila dela, baina ez nuen hiltzeko asmorik izan", esan du Bouvierrek.
Bouvierrek bezala, Le Priolek ere barkamena eskatu du: "Betirako kondenatuta egongo naiz drama itzel hau jasatera. Ez diot familiari barkamena eskatzeari utziko".
Bi akusatu nagusiak, prebentziozko espetxealdian daude eta segurtasun neurri gogorren pean eraman dituzte auzitegira. Blindatutako kabina batean egon dira bi jendarmek zainduta.
Beste bi auzipetuek, Lyson Rohemirrek (Le Priolen bikotekidea) eta Antony Sorrentinok ere egozten zaizkien karguei buruz hitz egin dute. Lehenengoari hilketaren konplize izatea leporatzen zaio eta bigarrenari Bouvierri ihes egiten lagundu izana.
"Egitateak ukatzen ditut. Inoiz ez dut asmo txarrik izan ", esan du Rohemirrek. Sorrentinok, berriz, egozten zaiona onartu du, instrukzioan zehar egin bezala.
Tiroketa
2022ko martxoaren 19ko goizaldean, Aramburu eta Hegarty Parisko Saint Germain bulebarreko kafe batean zeuden. Ondoko mahaian Le Priol, Bouvier eta garai hartan lehenengoaren bikotekidea zen Lyson Rochemir zeuden.
Antza denez, bi taldeen artean eztabaida piztu zen Le Priol eta lagunek iruzkin xenofobo bat egin eta Aramburuk eta Hegartyk entzun ondoren. Liskarraren ondoren bi taldeak banandu egin ziren eta errugbi jokalari ohiak hotelera joan ziren dena amaitu zela pentsatuz.
Priol eta Bouvier, ordea, armatuta atera ziren haien bila. Ikerketaren arabera, Bouvier izan zen kamioneta batetik Arambururi lau aldiz tiro egin zion lehena, eta, segundo batzuk geroago, Le Priol oinez agertu zen eta beste sei tiro egin zituen.
Errugbiko jokalari ohia lurrean etzanda geratu zen, gorputzean sei tiro zituela. Birikan, giltzurrunean eta gibelean jasandako zaurien ondorioz hil zen.
Le Priolek, Frantziako Itsas Armadako kide ohia zenak, ihes egin zuen krimenaren ondoren, eta lau egun geroago atxilotu zuten Hungarian, Ukrainara iritsi nahian. Bouvier ere lau egun geroago atxilotu zuten Sarthe eskualdean.
Homizidioa edo erailketa
Astelehen honetan hasi den epaiketan, akusazioak frogatu nahi du pentsatutako hilketa izan zela, eta horrek homizidioa erailketa bihurtzen du Frantziako zuzenbidean.
Le Priolek onartu du tiro egin izana, baina "bizirik irauteko instintuz" jokatu zuela dio, lehenengo tiroak bere aurkariengandik zetozela uste zuela. Bouvierrek, berriz, Aramburu beldurtzeko egin zuela tiro dio, hiltzeko asmorik gabe.
Ikerketaren elementuen artean, ordea, Le Priolek "hil egingo dut" eta "aurkituko ditugu" esan omen zuenaren testigantzak daude, baita akusatuen itzulera erakusten duten bideozaintzako irudiak ere.
Bi akusatuen iragana ere lupapean egongo da. Izan ere, biak zigortu zituzten 2015ean, Édouard Klein GUDeko buruzagi ohiaren aurkako talde-eraso bat egiteagatik, bereziki bortitza eta umiliagarria.
Epaiak, orduan, Le Priol-en erantzukizunaren alterazio partzial bat onartu zuen, bere etapa militarraren ondorengo stres postraumatiko nahasmenduarekin lotutatako, eta hori berriro agertuko da epaiketa honetan.
Auziak irailaren 25era arte irautea espera da.
Zure interesekoa izan daiteke
Europako liderrek kezkaz hartu dute AfDren garaipena: "Mehatxua da Europarentzat"
AfDk Alemaniako eskualde batean bakarrik gobernatzeko gehiengo absolutua lortu ez bazuen ere, emaitza errekorra lortu zuen igande honetan, botoen % 43,8 eskuratuta, Friedrich Merz kantzilerraren alderdiaren aurretik ( % 17,2).
Milaka serbiar bildu dira Belgraden Mladicen hiletarako, EBren ohartarazpenak gorabehera
Ehunka lagun hurbildu dira Belgraden gerra-kriminal Ratko Mladicen hil-kaperara, hileta ospatu aurretik. Mladic abuztuaren 27an hil zen, 84 urte zituela, Hagako kartzela batean bizi osorako espetxe-zigorra betetzen ari zela. "Bosniako harakina" ezizenez ezaguna, Mladic 2017an kondenatu zuten genozidioagatik, gerra-krimenengatik eta gizateriaren aurkako krimenengatik, Jugoslavia ohian 1992tik 1995era bitartean izandako gerretan. Europar Batasunak Serbiari ohartarazi dio Ratko Mladici ohoreak egiteak edo hura goratzeak arrisku larrian jartzen duela EBn sartzeko prozesua.
Ormuzko itsasartean beste eremu mugatu bat ezarriko duela iragarri du Iranek
Teheranek ohartarazi duenez, bertatik bere baimenik gabe igarotzen diren ontziak zigortu egingo ditu. AEBk dioenaren kontrara, itsasartea erabat itxita dagoela azpimarratu du Iranek.
Kushner eta Witkoffek Kievera egindako lehen bisitak ez du urratsik ekarri bakerako bidean
AEBk, Ukrainak eta Europako bazkideek adostu dute datozen asteetan bilera gehiago egitea eta neguari begira Ukrainari laguntza indartzea. Lehentasunen artean daude aire-defentsarako sistema gehiago, energia-sektorerako laguntza eta hornidura osagarriak.
Susan Sarandonek salatu du hainbat zinema proiektutatik kanpo utzi dutela Israel kritikatzeagatik
Bere azken filma aurkezten ari zela, Palestinaren defentsa publikoarengatik ondoriorik bizi izan ote duen galdetu diote aktore estatubatuarrari Mostran, eta zenbaitek betatu egin dutela onartu du.
AfD ultraeskuindarrak garaipen zabala lortu du Saxonia-Anhalten, eta gehiengo osoaren atarian geratu da
Litekeena da Sahra Wagenknecht Aliantzaren (BSW) abstentzioa nahikoa izatea Alemanian alderdi ultra batek estatu batean berriro agintea hartzeko.
AEBko ordezkariak Kieven dira, ia bost urtean lehen aldiz, Zelenskirekin biltzeko
Steve Witkoff eta Jared Kushner AEBko Gobernu ordezkariak Kievera iritsi dira, Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin biltzeko. Bezperan, Moskun izan ziren Vladimir Putini gerrari amaiera emateko proposamen bat aurkezteko, eta proposamen hori helaraziko diote gaur Zelenskiri.
Ukrainak eta Errusiak hiru egunez etengo dituzte erasoak, AEBko ordezkaritzaren bisita amaitu arte
AEBko ordezkariak, Steve Witkoff eta Jared Kushner, larunbat goizean iritsi dira Moskura, AEBko hegazkin militar berezi batean. Kremlinekin harremanetan jartzea eta, aurreikuspenen arabera, Ukrainako gerrari amaiera emateko proposamen bat aurkeztea dute helburu.
Nolakoa da NBEk planteatzen duen munduko mapa berria?
Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak erabaki du mapamundiaren egungo diseinua erabiltzeari uztea kontinenteen tamainarekiko leialagoa den beste bat erabiltzen hasteko. Mapa berrian, adibidez, Afrika handiagoa izango litzateke.