El principal acusado de disparar a Aramburu reconoce ser el autor de la muerte del exjugador de rugby

Este lunes ha comenzado el juicio por el asesinato del exjugador de rugby argentino Federico Martín Aramburu, abatido a tiros en París en marzo de 2022, con dos militantes de extrema derecha en el banquillo y con la premeditación del crimen como cuestión central del proceso.



Más de cuatro años después de la muerte del exinternacional de Los Pumas, Loik Le Priol, de 32 años, será juzgado por asesinato y Romain Bouvier, de 35, por tentativa de asesinato ante el Tribunal de lo Criminal de París.



Ambos están vinculados a la organización de extrema derecha Grupo Unión Defensa (GUD), disuelta por el Gobierno francés en 2024, y ya habían sido condenados a penas de cárcel por un violento ataque cometido en 2015 contra un antiguo dirigente del movimiento.

En su primera comparecencia ante la Corte, Le Priol, quien se arriesga a la cadena perpetua, ha reconocido haber sido autor del tiro: "Soy autor de la muerte de Aramburu, será el Tribunal el que determine si fue o no para defenderme".

Por su parte, Romain Bouvier, ha dicho que que su intención fue la de efectuar disparos disuasorios contra Aramburu. "Pienso todos los días en esa catástrofe absoluta, pienso en su familia, en él (Aramburu) y en su amigo (Shaun Hegarty, el 'rubgyman' presente en los hechos) que vio (a Aramburu) morir en sus brazos. Sé que esto que digo es difícil de escuchar para familia, pero no tuve la intención", ha dicho Bouvier, al borde de las lágrimas.

Como Bouvier, Le Priol también ha pedido perdón: "Para siempre estaré condenado a soportar este drama inmenso. No dejaré de pedir perdón a la familia".



Los dos principales acusados, en prisión preventiva, han comparecido bajo fuertes medidas seguridad. Ambos han compartido la misma cabina de vidrios blindados y han estado acompañados por dos gendarmes.



Los otros dos encausados, quienes comparecen en libertad, Lyson Rohemir (pareja de Le Priol) y Antony Sorrentino, también han respondido sobre los cargos que se les imputa: complicidad de asesinato a la primera y de haber ayudado a Bouvier en su intento de fuga abortado al segundo.



"Niego los hechos. Jamás tuve malas intenciones", ha dicho Rohemir. Sorrentino, por su parte, ha reconocido "totalmente" los hechos que se le imputan, tal y como había hecho durante la instrucción.

El tiroteo mortal

La madrugada del 19 de marzo de 2022, Aramburu y el también exjugador de rugby Hegarty estaban en un café del bulevar Saint Germain de París. En la mesa de al lado estaban Le Priol, Bouvier y la entonces pareja del primero, Lyson Rochemir.



Una discusión aparentemente detonada tras oir un comentario xenófono que provenía de la mesa de Le Priol y sus amigos, acabó en una pelea, pero después ambos grupos se separaron y los exjugadores de rugby se dirigieron hacia su hotel pensando que todo había terminado.



Sin embargo, Priol y Bouvier salieron en su búsqueda armados. Según la investigación, Bouvier fue el primero que disparó cuatro veces contra Aramburu desde una camioneta y, segundos después, Le Priol apareció a pie y efectuó otros seis disparos.



El exjugador de rugby quedó tendido en el suelo, con seis proyectiles en el cuerpo. Las heridas sufridas en el pulmón, el riñón y el hígado provocaron su muerte.



Le Priol, antiguo integrante de la Marina francesa, huyó después del crimen y fue detenido cuatro días más tarde en Hungría cuando trataba de llegar a Ucrania. Bouvier fue detenido también cuatro días después en la región francesa de Sarthe.

