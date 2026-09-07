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Miles de personas se reúnen en Belgrado para el funeral del criminal de guerra Mladic, pese a las advertencias de la UE

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18:00 - 20:00
La capilla ardiente de Ratko Mladic

EITB

Última actualización

Miles de personas han comenzado a desfilar este lunes en Belgrado ante el féretro del ex jefe militar serbobosnio Ratko Mladic. Mladic falleció el pasado 27 de agosto a los 84 años de edad, mientras cumplía una pena de prisión perpetua en una cárcel de La Haya. Conocido como el "carnicero de Bosnia", fue condenado en 2017 por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante las guerras en la antigua Yugoslavia entre 1992 y 1995.  Bruselas rechaza cualquier homenaje oficial al criminal de guerra y la Unión Europea ha advertido a Serbia que la gestión y los homenajes en torno al funeral de Ratko Mladic afectarán directamente a su proceso de adhesión al bloque.

Serbia Internacional

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