CRISIS DE LA VIVIENDA
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La UE abre la puerta a restringir la compra de segundas viviendas en zonas tensionadas y limitar los pisos turísticos

Bajo el nombre de Ley de Vivienda Asequible, Bruselas ha propuesto el primer marco legal con las condiciones para restringir vivienda turística en las zonas declaradas como de mercado residencial tensionado.
ETXEBIZITZA TURISTIKOAK DONOSTIA PISO TURISTICO SAN SEBASTIAN
Imagen de una placa identificativa de una vivienda turística en San Sebastián.

EITB

Última actualización

Comprarse una segunda vivienda o montar un piso turístico podría tener los días contados en las zonas tensionadas. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles su Ley de Vivienda Asequible, la primera norma común de la Unión Europea (UE) para dar cobertura legal a las restricciones al alquiler turístico y la compra de vivienda no habitual en zonas bajo presión.

A continuación, las principales claves de la normativa que deberá negociarse ahora con el Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE antes de entrar en vigor:

  • La norma sólo cubre dos restricciones: al alquiler turístico y a la compra o uso de vivienda no destinada a residencia habitual. Quedan fuera alquileres de larga duración, fiscalidad, construcción, planificación urbanística y registro de plataformas.
  • Las autoridades únicamente podrán actuar en "zonas bajo tensión de vivienda": donde una casa cueste al menos ocho años de renta disponible per cápita, esa proporción haya subido en la última década y no se prevea alivio en tres años.
  • Las medidas durarán máximo cinco años, con revisión periódica.
  • El paquete suma una recomendación no vinculante para "planes de aceleración de la vivienda": más permisos, mejor uso del suelo y renovación de edificios.
  • Las medidas ya adoptadas en los Estados miembros no quedan sujetas al reglamento, salvo revisión voluntaria. Bruselas, sin competencia directa en vivienda, regula las condiciones bajo las que las medidas nacionales son compatibles con el mercado interior.

Reacciones divididas 

La bancada popular en el Parlamento Europeo ha tenido palabras muy duras contra la propuesta. Borja Giménez Larraz (PP), ponente de un informe sobre la crisis de vivienda, se ha mostrado "profundamente decepcionado" por la propuesta, que cree que está motivada por "prejuicios ideológicos y populismo en estado puro".

Por su parte,  el grupo socialista en la Eurocámara (S&D) ha celebrado la propuesta por "dar margen de maniobra a los alcaldes y las autoridades locales para implementar soluciones prácticas adaptadas a las necesidades locales", si bien pidió que la medida vaya acompañada de "más financiación europea para vivienda asequible y renovación".

Asimismo, en un comunicado, la plataforma Airbnb también ha celebrado la mayor seguridad jurídica, pero cuestionó la necesidad misma de restringir el alquiler turístico que, según sus datos, representa en torno al 1 % de la vivienda de la UE, frente a una de cada cinco viviendas vacías.

El alquiler turístico creció un 93 %

Los precios de la vivienda han subido casi un 65 % en la UE desde 2015, y los alquileres cerca de un 22 %, con subidas aún más pronunciadas en las zonas urbanas, según Eurostat. Además, entre 2018 y 2024, el alquiler turístico creció un 93 % en todo el bloque.

Bruselas pidió a España en junio ampliar su parque de vivienda social, advirtiendo de que este tipo representa menos del 2 % de la oferta total, frente a una media europea de aproximadamente el 7 %.

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