Trump promete 5.000 dólares a los estadounidenses si su partido gana las elecciones de noviembre
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos ganan las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre. El anuncio lo ha realizado durante la convención nacional del Partido Republicano que se celebra en Dallas, Texas.
Trump ha presentado la medida como un "dividendo" para los ciudadanos y la ha relacionado con los ingresos obtenidos por Estados Unidos mediante los aranceles. "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares", ha asegurado ante sus seguidores.
El presidente, sin embargo, no ha concretado cómo se articularía el pago, quién tendría derecho a recibirlo ni de qué manera se financiaría. Tampoco ha explicado cuándo se efectuaría una eventual transferencia.
Los republicanos afrontan unas elecciones ajustadas
Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado. Los republicanos afrontan unos comicios ajustados, en un contexto en el que el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder representación en la Cámara Baja en este tipo de elecciones.
Las últimas encuestas apuntan a una posible victoria demócrata en la Cámara de Representantes, mientras que la mayoría del Senado se presenta mucho más igualada. Según el agregador de encuestas Decision Desk HQ, las posibilidades de ambos partidos de controlar la Cámara Alta se encuentran actualmente en torno al 50 %.
Una nueva promesa de pagos directos
No es la primera vez que Trump plantea entregas directas de dinero a los ciudadanos. A comienzos de su actual mandato, el ya desaparecido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido entonces por Elon Musk, llegó a plantear un "dividendo" para más de 79 millones de hogares estadounidenses, aunque finalmente la iniciativa no se llevó a cabo.
A principios de este año, en plena escalada de la guerra arancelaria, Trump también planteó la posibilidad de distribuir cheques de 2.000 dólares entre ciudadanos de clase media y baja. Esa propuesta tampoco se ha materializado.
Una convención republicana centrada en Trump
A petición del propio Trump, el Partido Republicano celebra una inusual convención nacional en Dallas. Este tipo de encuentros suele celebrarse en años de elecciones presidenciales, para elegir al candidato del partido a la Casa Blanca.
El acto está centrado en la figura del presidente y cuenta con la participación de miembros de su Gobierno, legisladores, figuras del espectáculo y dirigentes conservadores, que han defendido las políticas de la Casa Blanca en ámbitos como la economía y el control migratorio.
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