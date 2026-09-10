Trump promete 5.000 dólares a los estadounidenses si su partido gana las elecciones de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos ganan las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre. El anuncio lo ha realizado durante la convención nacional del Partido Republicano que se celebra en Dallas, Texas.

Trump ha presentado la medida como un "dividendo" para los ciudadanos y la ha relacionado con los ingresos obtenidos por Estados Unidos mediante los aranceles. "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares", ha asegurado ante sus seguidores.

El presidente, sin embargo, no ha concretado cómo se articularía el pago, quién tendría derecho a recibirlo ni de qué manera se financiaría. Tampoco ha explicado cuándo se efectuaría una eventual transferencia.