Marruecos rechaza su responsabilidad en el cruce masivo a Ceuta y se niega a ser el "chivo expiatorio"

El Ministerio de Exteriores de Marruecos ha publicado un largo comunicado en el que cuestiona que se siga señalando al reino alauí en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando no hay ningún dato en su contra.



"¿Por qué se mantiene la crítica contra Marruecos cuando ningún dato, ningún hecho ni ningún informe establece alguna implicación de las autoridades marroquíes?", se pregunta el Ministerio.



Asimismo, se interroga por el motivo de que no se hay devuelto a los migrantes en situación irregular pese a que el Gobierno marroquí "se ha comprometido oficialmente a readmitirlos" y en el caso de los menores no acompañados se les mantiene "lejos de sus familias cuando Marruecos ha pedido repetidamente su retorno".

Sobre las relaciones con España, el Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores advierte que "Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos en España".

"Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común", agrega.



El texto destaca las buenas relaciones alcanzadas con Madrid tras la declaración conjunta de 2022, sobre principios de "respeto mutuo, confianza mutua, diálogo continuo", que se tradujeron en "resultados tangibles", tanto económicos como en materia de seguridad y migración.



La declaración coincide con la publicación de los documentos desclasificados por el Gobierno español y poco después de la aprobación en el Congreso de la ley que concede la nacionalidad a los saharauis nacidos durante el periodo colonial español.

Rabat no se ha pronunciado oficialmente sobre esta ley que, según estimaciones saharauis, puede alcanzar a entre 80 000 y 120 000 personas.





