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El Congreso aprueba una ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis

Con esta ley podrían beneficiarse entre 80 000 y 120 000 personas, según los colectivos saharauis.
MADRID, 10/09/2026.- Representantes saharauis en el pleno del Congreso este jueves. El Congreso ha aprobado este jueves la ley promovida por Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan ser españoles, en un paso que la mayoría de los partidos y los representantes saharauis que han asistido al debate, consideran "histórico".EFE/ Sergio Pérez
Representantes saharauis en el pleno del Congreso este jueves. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sahararrei espainiar nazionalitatea emateko legea onartu du Kongresuak

Agencias | EITB

Última actualización

El Congreso ha aprobado este jueves la proposición de ley promovida por Sumar para que las personas nacidas en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan tener nacionalidad española. Este ha sido un paso que la mayoría de los partidos y los representantes saharauis que han asistido al debate consideran "histórico".

La ley, de la que según los colectivos saharauis podrían beneficiarse entre 80 000 y 120 000 personas, viene a reparar en parte el "abandono" en el que consideran que les ha dejado el Estado español desde hace medio siglo, cuando se firmaron los acuerdos del 14 de noviembre de 1975, por los que España cedió la administración del Sáhara Occidental.

La votación del dictamen ha salido adelante, como estaba previsto, con el apoyo de los socios del Ejecutivo, la abstención de PP y Junts y el voto en contra de Vox. El texto continuará ahora su tramitación en el Senado.

Sahara Occidental Congreso Diputados Gobierno de España Política

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