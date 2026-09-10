Andueza, sobre la reforma fiscal de Bizkaia: “Nosotros seremos coherentes y mantendremos nuestra posición”

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha avanzado en Euskadi Irratia que los socialistas abrirán hoy el camino a la ley de reforma fiscal, aunque ha aclarado que la postura de su partido sigue siendo la misma. Así, ha advertido de que, para que la reforma salga adelante en las Juntas Generales, deberán negociar a fondo el contenido con el PNV.