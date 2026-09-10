Andueza, Bizkaiko zerga-erreformaren legeaz: "Gu koherenteak izango gara eta gure jarrerari eutsiko diogu"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak Euskadi Irratian aurreratu du sozialistek bidea irekiko diotela gaur onartuko den Bizkaiko zerga-erreformaren legeari, gobernu-kidetasuna errespetatze aldera. Nolanahi ere, Anduezak argi utzi du bere alderdiaren jarrera ez dela aldatu. Ohartarazi duenez, erreformak Batzar Nagusien argi berdea jaso dezan, edukia sakon negoziatu beharko dute EAJrekin.
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Covitek deitoratu du "39 pertsona hiltzeagatik zigortutako terrorista bati" eman izana erregimen hori.
Otxandiano: "Erabaki behar dugu aktibo elektoral hutsak izango garen ala herri honek behar dituen mugimenduetako protagonistak"
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Lehendakariarekin izandako bilera "giro adeitsuan" egin dela esan du PSE-EEko buruak, eta, besteak beste, osasuna eta etxebizitza babestea eta indartzea eskatu dio. Halaber, PISA txostenean jasotako euskal hezkuntzaren emaitza txarren aurrean "autokritika" egiteko galdegin dio EAJri.
Txomin Letamendi gudaria torturapean hil zutela egiaztatzeko epaiketa egingo dute urriaren 6an, Donostian
Lehen aldia da Euskal Herrian giza eskubideen urraketa larriengatik "borondatezko jurisdikzioaren" bitartez gisa honetako prozedura bat egingo dela. Prozesu hau GEBehatokiak bultzatu du Txomin Letamendi gudari eta militantearen familiaren adostasunarekin. Letamendi 1950eko abenduaren 20an hil zen, erregimen frankistaren torturapean.