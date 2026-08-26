Ambiente bochornoso hoy, favorecido por el viento sur
Los termómetros podrían alcanzar los 34 ºC en muchos puntos. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco tormentoso.
Hoy, miércoles, las temperaturas diurnas ascenderán, en algunos puntos de manera notable, y volverá a hacer calor, con un punto de bochorno. Predominarán las nubes y claros durante la primera parte del día y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución, que podrían dejar algunos chubascos de carácter tormentoso. El viento del sur irá ganando intensidad, y soplará con fuerza en las horas centrales del día, aunque en la costa puede soplar la brisa. Por la noche el viento tenderá a oeste.
En las capitales, los termómetros subirán hasta los 31 ºC en Vitoria-Gasteiz, los 32 ºC en Baiona y Donostia-San Sebastián y los 34 ºC en Bilbao y Pamplona/Iruña.
El jueves las nubes serán más abundantes y podrían producirse algunos chubascos, de forma irregular y que localmente pueden ser de carácter tormentoso. El viento soplará del sur durante la primera mitad del día, y a partir de la tarde tenderá a soplar del oeste-noroeste, con mayor intensidad en la costa. Las temperaturas diurnas volverán a bajar, situándose las máximas entre los 25 y los 30 ºC. Las temperaturas nocturnas seguirán siendo suaves. Las temperaturas nocturnas volverán a ser muy suaves, rondando los 17-19 ºC en casi todo el territorio, excepto en Álava, donde serán algo más frescas.
El viernes será una jornada bastante soleada en conjunto. De madrugada y a primeras horas quedará nubosidad remanente en la zona costera que podrá dejar algún chubasco débil. El resto del día se mantendrá poco nuboso o despejado. El viento soplará ya más calmado que en días anteriores, primero del suroeste y a partir del mediodía del noroeste o norte. Las temperaturas máximas variarán poco, mientras que la madrugada será más fresca.
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El calor seguirá apretando, pero aumenta la inestabilidad
Las próximas jornadas estarán marcadas por las altas temperaturas, pero la inestabilidad traerá tormentas por la tarde; en Navarra Aemet ha activado el aviso amarillo por granizo y lluvias de hasta 15 l/m² en una hora.
Anuncian crecidas en cauces menores y barrancos de Navarra
Debido a los avisos de lluvias intensas y tormentas establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología en varias provincias, entre ellas Navarra, la Confederación Hidrográfica del Ebro recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a la información meteorológica.
El domingo volverá a hacer calor en Euskal Herria
A pesar de que la jornada comenzará con temperaturas bajas — 14 ºC en Vitoria-Gasteiz —, alcanzará los 34 grados en Pamplona y 32 en Bilbao. Por la tarde se podrán producir algunos chubascos tormentosos que localmente podrían ser intensos y con granizo.
Todavía algo de lluvia, pero los chubascos remitirán por la tarde y de cara al fin de semana
Hoy se pueden producir chubascos fuertes en la vertiente cantábrica, especialmente en Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde, dónde se ha activado el aviso amarillo. El sábado y el domingo se pueden dar chubascos tormentosos.
Llega la lluvia a Euskal Herria
Los primeros chubascos han comenzado ya en la costa vizcaína, y con el paso de las horas, la lluvia se extenderá a toda Euskal Herria, ocasionalmente acompañada de tormentas y granizo. La CAV, Iparralde y la Ribera estarán bajo aviso amarillo.
El calor da paso a la lluvia y a un acusado descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana
El eje del Ebro está bajo aviso amarillo por temperaturas altas, mientras que el jueves llegará un cambio de tiempo con lluvias y un descenso de las temperaturas.
Nubes y algo de lluvia antes del cambio
El miércoles será una jornada con más nubes, y la lluvia y el descenso de las temperaturas serán los protagonistas a partir del jueves.
Lluvia y temperaturas frescas, a partir del jueves
Xabier Casado, presentador del espacio "Eguraldia", anuncia lluvia y descenso de temperaturas a partir del 20 de agosto, una noticia que, tras el verano caluroso y seco que estamos viviendo, muchos estarán encantados de recibir. Sin embargo, todavía no se puede determinar dónde caerá esa esperada lluvia y qué cantidades se recogerán.
Inicio de semana con nubes en la mitad norte y sol en el interior
El martes y el miércoles serán soledos en todo el territorio, el jueves se producirá un descenso de temperaturas y se prevén lluvias para el viernes.