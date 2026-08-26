Ambiente bochornoso hoy, favorecido por el viento sur

Hoy, miércoles, las temperaturas diurnas ascenderán, en algunos puntos de manera notable, y volverá a hacer calor, con un punto de bochorno. Predominarán las nubes y claros durante la primera parte del día y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución, que podrían dejar algunos chubascos de carácter tormentoso. El viento del sur irá ganando intensidad, y soplará con fuerza en las horas centrales del día, aunque en la costa puede soplar la brisa. Por la noche el viento tenderá a oeste.

En las capitales, los termómetros subirán hasta los 31 ºC en Vitoria-Gasteiz, los 32 ºC en Baiona y Donostia-San Sebastián y los 34 ºC en Bilbao y Pamplona/Iruña.

El jueves las nubes serán más abundantes y podrían producirse algunos chubascos, de forma irregular y que localmente pueden ser de carácter tormentoso. El viento soplará del sur durante la primera mitad del día, y a partir de la tarde tenderá a soplar del oeste-noroeste, con mayor intensidad en la costa. Las temperaturas diurnas volverán a bajar, situándose las máximas entre los 25 y los 30 ºC. Las temperaturas nocturnas seguirán siendo suaves. Las temperaturas nocturnas volverán a ser muy suaves, rondando los 17-19 ºC en casi todo el territorio, excepto en Álava, donde serán algo más frescas.

El viernes será una jornada bastante soleada en conjunto. De madrugada y a primeras horas quedará nubosidad remanente en la zona costera que podrá dejar algún chubasco débil. El resto del día se mantendrá poco nuboso o despejado. El viento soplará ya más calmado que en días anteriores, primero del suroeste y a partir del mediodía del noroeste o norte. Las temperaturas máximas variarán poco, mientras que la madrugada será más fresca.