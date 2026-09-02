Agosto ha sido el segundo mes más cálido desde 1970 y uno de los más secos del siglo en Euskadi
El informe meteorológico publicado este miércoles por Euskalmet pone de manifiesto que este agosto ha sido el segundo agosto más cálido desde 1970 en Euskadi, solo por detrás del mismo mes de 2003. La temperatura media se ha situado en 21,9 °C, 2,4 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.
El mes también ha destacado por la escasez de precipitaciones, especialmente en la vertiente mediterránea, donde se ha recogido menos del 20 % de la lluvia habitual. Así, en el conjunto de Euskadi, agosto ha sido aproximadamente el quinto más seco de este siglo.
Sin embargo, la falta de lluvia ha contrastado con varios episodios de precipitaciones intensas. En total, se han registrado tres jornadas con acumulaciones superiores a 30 litros por metro cuadrado, dos de ellas con más de 60 litros.
El episodio más destacado tuvo lugar el 23 de agosto en Markina-Ondarroa, donde la estación de Oleta registró 37,2 l/m² en una hora y 84,5 l/m² en el conjunto de la jornada, ambos valores récord de su serie.
También el 9 de agosto se produjeron lluvias muy intensas en la zona del Añarbe, con 42,7 l/m² en una hora, un nuevo récord para la estación.
Calor intenso
Por otro lado, el calor fue especialmente intenso a mediados de mes. El 13 de agosto fue la jornada más calurosa, con temperaturas superiores a los 40 °C en varios puntos del suroeste de Álava: 40,3 °C en Tobillas, 40,2 °C en Zambrana y 40 °C en Nanclares. El día anterior también se superaron los 38 °C en distintos puntos de la vertiente mediterránea.
En total, durante agosto se activaron 17 avisos amarillos: siete por precipitaciones intensas, siete por temperaturas altas extremas y tres por temperaturas altas persistentes.
El mes también fue más soleado de lo habitual en el interior, con un 14 % más de horas de sol que la media, mientras que en la costa se registró un 10 % menos. Vitoria-Gasteiz acumuló 258 horas de sol, frente a las 168 de Bilbao y las 167 de Donostia-San Sebastián.
En cuanto al viento, predominaron los flujos del norte y noroeste durante buena parte del mes, aunque a partir del 22 de agosto se impusieron los vientos del sur, en ocasiones fuertes. La racha máxima del mes se registró el 8 de agosto en Alegría, con 122,1 km/h.
En conjunto, el informe dibuja un mes marcado por el calor y la sequedad, aunque con episodios tormentosos puntuales que dejaron precipitaciones muy abundantes y varios récords.
Análisis mensual y eventos destacados
- Agosto comenzó con condiciones de pantano barométrico y temperaturas moderadas en litoral, más altas en el interior.
- Entre el 5 y 9 de agosto, el tiempo cambió con lluvias y tormentas, especialmente en la vertiente cantábrica, con episodios intensos y granizadas.
- Del 10 al 20, el tiempo mejoró con temperaturas en ascenso, alcanzando máximas superiores a 38 °C en días puntuales.
- A partir del 21, el calor se intensificó en la vertiente cantábrica, con máximas que superaron los 40 °C en algunas estaciones, y temperaturas mínimas superiores a 15 °C en la costa.
Fenómenos adversos y alertas
- Se emitieron 17 avisos amarillos, principalmente por precipitaciones intensas y temperaturas altas persistentes y extremas.
- El 2 y 8 de agosto se activaron avisos por altas temperaturas en diferentes zonas, con registros de más de 37 °C en Álava y más de 38 °C en el interior.
- El 23 y 24 de agosto, las tormentas y rachas fuertes de viento afectaron especialmente la vertiente cantábrica, con registros de más de 80 mm en algunas estaciones y rachas huracanadas.
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El calor sofocante vuelve a amenazar Euskal Herria
El miércoles las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero el jueves experimentarán un notable aumento, que situará los termómetros por encima de los 30 ºC en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
Septiembre arrancará con ambiente seco y soleado
Tanto hoy como el martes las temperaturas serán más suaves, pero a partir del miércoles y sobre todo el jueves el calor irá ganando terreno. En general, la semana será soleada, a pesar de las nubes que se verán en la costa estos primeros días de la semana.
Ambiente veraniego los próximos días, con posibilidad de lluvia el domingo en Euskal Herria
El fin de semana arrancará con temperaturas frescas, que el sábado descenderán hasta los 9 ºC en Vitoria-Gasteiz, pero las máximas superarán los 30 ºC en diversos puntos del territorio; el domingo no se descartan lloviznas a última hora.
Ambiente bochornoso hoy, favorecido por el viento sur
Los termómetros podrían alcanzar los 34 ºC en muchos puntos. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco tormentoso.
El calor seguirá apretando, pero aumenta la inestabilidad
Las próximas jornadas estarán marcadas por las altas temperaturas, pero la inestabilidad traerá tormentas por la tarde; en Navarra Aemet ha activado el aviso amarillo por granizo y lluvias de hasta 15 l/m² en una hora.
Anuncian crecidas en cauces menores y barrancos de Navarra
Debido a los avisos de lluvias intensas y tormentas establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología en varias provincias, entre ellas Navarra, la Confederación Hidrográfica del Ebro recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a la información meteorológica.
El domingo volverá a hacer calor en Euskal Herria
A pesar de que la jornada comenzará con temperaturas bajas — 14 ºC en Vitoria-Gasteiz —, alcanzará los 34 grados en Pamplona y 32 en Bilbao. Por la tarde se podrán producir algunos chubascos tormentosos que localmente podrían ser intensos y con granizo.
Todavía algo de lluvia, pero los chubascos remitirán por la tarde y de cara al fin de semana
Hoy se pueden producir chubascos fuertes en la vertiente cantábrica, especialmente en Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde, dónde se ha activado el aviso amarillo. El sábado y el domingo se pueden dar chubascos tormentosos.
Llega la lluvia a Euskal Herria
Los primeros chubascos han comenzado ya en la costa vizcaína, y con el paso de las horas, la lluvia se extenderá a toda Euskal Herria, ocasionalmente acompañada de tormentas y granizo. La CAV, Iparralde y la Ribera estarán bajo aviso amarillo.