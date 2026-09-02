DATOS DE EUSKALMET

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Agosto ha sido el segundo mes más cálido desde 1970 y uno de los más secos del siglo en Euskadi

La temperatura media ha sido 2,4 °C superior a la habitual, en un mes marcado por el calor extremo, la sequía, los eventos de precipitación intensa y los fenómenos adversos, que han obligado a activar 17 avisos amarillos.
(Foto de ARCHIVO) Un termómetro en la calle marca la temperatura, a 28 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha previsto para la jornada de hoy en Euskadi temperaturas rondando los 28-30 grados en puntos de costa, pero más cercanas a los 34-35 grados en el interior. H.Bilbao / Europa Press 28/5/2026

Temperaturas altas este agosto en Euskadi. Foto: Europa Press

EITB

Última actualización

El informe meteorológico publicado este miércoles por Euskalmet pone de manifiesto que este agosto ha sido el segundo agosto más cálido desde 1970 en Euskadi, solo por detrás del mismo mes de 2003. La temperatura media se ha situado en 21,9 °C, 2,4 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.

El mes también ha destacado por la escasez de precipitaciones, especialmente en la vertiente mediterránea, donde se ha recogido menos del 20 % de la lluvia habitual. Así, en el conjunto de Euskadi, agosto ha sido aproximadamente el quinto más seco de este siglo.

Sin embargo, la falta de lluvia ha contrastado con varios episodios de precipitaciones intensas. En total, se han registrado tres jornadas con acumulaciones superiores a 30 litros por metro cuadrado, dos de ellas con más de 60 litros.

El episodio más destacado tuvo lugar el 23 de agosto en Markina-Ondarroa, donde la estación de Oleta registró 37,2 l/m² en una hora y 84,5 l/m² en el conjunto de la jornada, ambos valores récord de su serie.

También el 9 de agosto se produjeron lluvias muy intensas en la zona del Añarbe, con 42,7 l/m² en una hora, un nuevo récord para la estación.

Seguimiento de la precipitación. Foto: Euskalmet Seguimiento de la precipitación. Foto: Euskalmet

 

Calor intenso

Por otro lado, el calor fue especialmente intenso a mediados de mes. El 13 de agosto fue la jornada más calurosa, con temperaturas superiores a los 40 °C en varios puntos del suroeste de Álava: 40,3 °C en Tobillas, 40,2 °C en Zambrana y 40 °C en Nanclares. El día anterior también se superaron los 38 °C en distintos puntos de la vertiente mediterránea.

En total, durante agosto se activaron 17 avisos amarillos: siete por precipitaciones intensas, siete por temperaturas altas extremas y tres por temperaturas altas persistentes.

El mes también fue más soleado de lo habitual en el interior, con un 14 % más de horas de sol que la media, mientras que en la costa se registró un 10 % menos. Vitoria-Gasteiz acumuló 258 horas de sol, frente a las 168 de Bilbao y las 167 de Donostia-San Sebastián.

En cuanto al viento, predominaron los flujos del norte y noroeste durante buena parte del mes, aunque a partir del 22 de agosto se impusieron los vientos del sur, en ocasiones fuertes. La racha máxima del mes se registró el 8 de agosto en Alegría, con 122,1 km/h.

En conjunto, el informe dibuja un mes marcado por el calor y la sequedad, aunque con episodios tormentosos puntuales que dejaron precipitaciones muy abundantes y varios récords.

Análisis mensual y eventos destacados

  • Agosto comenzó con condiciones de pantano barométrico y temperaturas moderadas en litoral, más altas en el interior.
  • Entre el 5 y 9 de agosto, el tiempo cambió con lluvias y tormentas, especialmente en la vertiente cantábrica, con episodios intensos y granizadas.
  • Del 10 al 20, el tiempo mejoró con temperaturas en ascenso, alcanzando máximas superiores a 38 °C en días puntuales.
  • A partir del 21, el calor se intensificó en la vertiente cantábrica, con máximas que superaron los 40 °C en algunas estaciones, y temperaturas mínimas superiores a 15 °C en la costa.

Fenómenos adversos y alertas

  • Se emitieron 17 avisos amarillos, principalmente por precipitaciones intensas y temperaturas altas persistentes y extremas.
  • El 2 y 8 de agosto se activaron avisos por altas temperaturas en diferentes zonas, con registros de más de 37 °C en Álava y más de 38 °C en el interior.
  • El 23 y 24 de agosto, las tormentas y rachas fuertes de viento afectaron especialmente la vertiente cantábrica, con registros de más de 80 mm en algunas estaciones y rachas huracanadas.
Olas de calor Alertas Meteorológicas Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X