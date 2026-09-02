Agosto ha sido el segundo mes más cálido desde 1970 y uno de los más secos del siglo en Euskadi

El informe meteorológico publicado este miércoles por Euskalmet pone de manifiesto que este agosto ha sido el segundo agosto más cálido desde 1970 en Euskadi, solo por detrás del mismo mes de 2003. La temperatura media se ha situado en 21,9 °C, 2,4 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.

El mes también ha destacado por la escasez de precipitaciones, especialmente en la vertiente mediterránea, donde se ha recogido menos del 20 % de la lluvia habitual. Así, en el conjunto de Euskadi, agosto ha sido aproximadamente el quinto más seco de este siglo.

Sin embargo, la falta de lluvia ha contrastado con varios episodios de precipitaciones intensas. En total, se han registrado tres jornadas con acumulaciones superiores a 30 litros por metro cuadrado, dos de ellas con más de 60 litros.

El episodio más destacado tuvo lugar el 23 de agosto en Markina-Ondarroa, donde la estación de Oleta registró 37,2 l/m² en una hora y 84,5 l/m² en el conjunto de la jornada, ambos valores récord de su serie.

También el 9 de agosto se produjeron lluvias muy intensas en la zona del Añarbe, con 42,7 l/m² en una hora, un nuevo récord para la estación.