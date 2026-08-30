Giro lehorra eta eguzkitsua iraila abiatzeko
Uztailean zein abuztuan izan dugun joerari eutsita, lehor eta eguzkitsu iritsiko da iraila ere. Igande arratsaldean batean eta bestean izaten ari garen zirimiriak aroa zertxobait bustitzen jarrai lezake ondorengo orduetan. Dena den, euri txikiren bat salbu, siku dator astea.
Astelehena eta asteartea izango dira egunik lainotuenak, nahiz eta euririk apenas egingo duen. Kantauri isurialdean ikusiko dira hodei gehienak; gainerakoan garbi egongo baita zerua. Iparretik iritsitako haizeak tenperaturak koska bat hoztuko ditu, eta Euskal Herri osoan 30 graduz azpitik egongo dira termometroak: kostalean 23 gradu inguruan, eta barnealdean 27tik gertu.
Asteazken arratsaldean denera zabalduko da eguzkia. Ostarteak izango dira nagusi ordutik aurrera, eta tenperaturak ere gora egingo du nabarmen.
Hartara, egun beroa izango da ostegunekoa. Berriro ere, 30 graduak gaindituko dituzte barnealdean eta muga horretara helduko dira baita kostaldean ere. Eguzkiari esker, gainera, uda beteko egunak izango dira iraileko lehenak.
Izan ere, ostiralak ere erro beretik eutsiko dio. Egun beroa eta eguzkitsua iragarri dute ordurako.
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Udako giroa izango da nagusi datozen egunetan, baina euria egin dezake igandean Euskal Herrian
Asteburua tenperatura freskoekin hasiko da, eta termometroak 9 ºC-ra jaitsiko dira Gasteizen larunbatean. Hala ere, maximoak 30 ºC-tik gorakoak izango dira lurraldeko hainbat puntutan. Igandean, berriz, zirimiria egin lezake azken orduetan.
Giro sargoria izango da gaur, hego-haizeak lagunduta
34 ºC-ra go litezke termometroak puntu askotan eta goizean hodei eta ostarteak tartekatuko dira; arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta trumoi-zaparradaren bat bota dezake.
Beroak estutzen jarraituko du, baina ezegonkortasun handiarekin
Hurrengo egunetan, tenperatura altuak izango dira nagusi, baina ezegonkortasun handia izango da. Hala, gaur arratsaldean, esaterako, ekaitza bota dezake; Nafarroan, Aemetek abisu horia ezarri du euriteengatik.
Ur-goraldiak iragarri dituzte Nafarroako ubide txikietan eta sakanetan
Euri zaparrada eta ekaitz gogorren ondorioz hainbat probintziatan, tartean Nafarroan, ezarritako abisuak direla eta, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak albiste meteorologikoei adi egoteko gomendatu die herritarrei.
Igandean bero egingo du berriro ere Euskal Herrian
Eguna tenperatura baxuekin hasiko da, Gasteizen, esaterako, 14 ºC izango baitira, baina 34 ºC-ra helduko dira termometroak Iruñean, eta 32 ºC-ra, berriz, Bilbon. Arratsaldean, aldaketa etor daiteke, eta zaparrada trumoitsuak eta txingorra egin dezake zenbait puntutan.
Euri kontuak oraindik, baina arratsaldean eta asteburuan atertzera egingo du
Gaur zaparrada gogorrak bota ditzake isurialde atlantikoan, bereziki Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian, eta abisu horia ezarriko dute. Larunbatean eta igandean, baliteke zaparrada trumoitsuak izatea.
Iritsi da euria Euskal Herrira
Mendebaldean eta kostaldean hasi dira lehen zaparradak goizean eta orduek aurrera egin ahala, Euskal Herri osora zabalduko da euria, tarteka trumoi-ekaitzek eta txingorrak lagunduta. Abisu horipean izango dira EAE, Ipar Euskal Herria eta Erribera.
Beroaren ostean, tenperaturak behera nabarmen asteburu osoan zehar
Ebro ibaiaren ardatza abisu horipean dago tenperatura altuengatik, eta ostegunean, berriz, eguraldi-aldaketa etorriko da: euria izango dugu protagonista eta tenperaturak behera egingo du.
Hodeiak eta euri pixka bat, aldaketaren aurretik
Asteazken lainotsuago baten ostean, euria eta tenperaturen jaitsiera izango dira protagonista ostegunetik aurrera.