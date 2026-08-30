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Giro lehorra eta eguzkitsua iraila abiatzeko

Astelehenean eta asteartean leunagoak izango dira tenperaturak, baina asteazken-ostegunetik aurrera beroa nagusituko da atzera. Oro har, astea eguzkitsua izango da, kostaldean bihar-etzi egongo diren hodeiak gorabehera.
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Oiz. Argazkia: Karmelo Goikoetxea

EITB

Azken eguneratzea

Uztailean zein abuztuan izan dugun joerari eutsita, lehor eta eguzkitsu iritsiko da iraila ere. Igande arratsaldean batean eta bestean izaten ari garen zirimiriak aroa zertxobait bustitzen jarrai lezake ondorengo orduetan. Dena den, euri txikiren bat salbu, siku dator astea.

Astelehena eta asteartea izango dira egunik lainotuenak, nahiz eta euririk apenas egingo duen. Kantauri isurialdean ikusiko dira hodei gehienak; gainerakoan garbi egongo baita zerua. Iparretik iritsitako haizeak tenperaturak koska bat hoztuko ditu, eta Euskal Herri osoan 30 graduz azpitik egongo dira termometroak: kostalean 23 gradu inguruan, eta barnealdean 27tik gertu. 

Asteazken arratsaldean denera zabalduko da eguzkia. Ostarteak izango dira nagusi ordutik aurrera, eta tenperaturak ere gora egingo du nabarmen. 

Hartara, egun beroa izango da ostegunekoa. Berriro ere, 30 graduak gaindituko dituzte barnealdean eta muga horretara helduko dira baita kostaldean ere. Eguzkiari esker, gainera, uda beteko egunak izango dira iraileko lehenak.

Izan ere, ostiralak ere erro beretik eutsiko dio. Egun beroa eta eguzkitsua iragarri dute ordurako.

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