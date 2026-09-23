INDARKERIA MATXISTA
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Odoletan zegoen emakume bat aurkitu dute Gasteizen, bikotekideak eraso ondoren

Gasteizko Udaltzainak jakitera eman duenez, 50 urteko gizonezko bat atxilotu dute gaur goizaldean, indarkeria-matxistaren arloan lesio-delitu bat egotzita. Aurretik, ibilbailu batean "larrituta" zegoen emakume bat odoletan aurkitu dute poliziek. 

Agentziak | EITB

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Gasteizko Udaltzainak jakitera eman duenez, 50 urteko gizonezko bat atxilotu dute gaur goizaldean, indarkeria-matxistaren arloan lesio-delitu bat egotzita. Aurretik, poliziek emakume bat "odoletan" aurkitu dute, ibilgailu baten barruan. 

Udaltzaingoak ohar baten bidez jakinarazi duenez, biktima San Kristobal auzoan aurkitu dute, 2:30ak pasatxo zirenean. 

Agenteak bertaratu direnean, emakumea bakarrik aurkitu dute, ibilgailu baten barruan, eta aurpegian zauri odoltsu bat zuela. Biktimak adierazi die bikotekideak eraso egin diola eta ondoren ihes egin duela. 

 Ustezko erasotzailea dagoeneko atxilotu egin dute.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gasteiz Gizartea

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