Mariví, Erandion etxegabetzeko arriskuan: "Urriaren 1ean ez dakit nork joko duen nire atea, baina hemen geratuko gara"
Erandioko 120 familia kaltetuetako batek azpimarratu du bizilagunak beren etxebizitzak uzteko presioak jasotzen ari direla, eta erandiotarren babesa eskatu du alokairu-kontratuen epemugaren aurrean.
Mariví, 78 urtekoa, Erandioko Los Ochos auzoko bizilagunetako bat da, eta etxebizitza galtzeko beldur da, pisuak inbertsio-funts baten esku geratu ostean. Radio Euskadiri egindako adierazpenetan, maizterrak jasaten ari diren presioak salatu ditu, eta herritarren babesa eskatu du arratsaldean deitutako mobilizaziorako.
"Urriaren 1ean ez dakit nork joko duen nire atea, baina hemen geratuko gara", adierazi du Marivik. Etxebizitzen lehen alokairu-kontratuak urrian amaitzen dira, eta familiek salatu dute jabetzak ez dituela berritu nahi eta pisuak saldu nahi dituela.
Bizilagunaren esanetan, "bizilagunak beldurtzen ari dira etxeak utz ditzaten". Bere testigantzaren arabera, egoiliar batzuek 12.000 euro jasoko zituzten etxebizitzak uztearen truke, eta etxe batzuk dagoeneko salgai egongo lirateke higiezinen plataformetan 300.000 euro baino gehiagorengatik.
"Guk arin alde egiteko modua bilatzen ari dira. Izugarria da", adierazi du.
"Ezin dute ezer egin etxegabetze bat izan arte"
Marivik azaldu du lau bilera egin dituela gizarte-laguntzailearekin eta bat Erandioko alkatearekin konponbide bat bilatzen saiatzeko. Azaldu duenez, orain arte jaso duen erantzuna da erakundeek ezin dutela esku hartu etxegabetze-prozedurarik ez dagoen bitartean.
"Esan didate ezin dutela ezer egin etxegabetze bat izan arte, eta oraindik ez dago halakorik", azaldu du. Hala ere, bizilagunak esan du kezkatuta dagoela prozedurak azkar martxan jartzen badira zer gerta daitekeen: "Ez dakigu zer gertatuko den etxegabetzea azkarra bada".
"Gaur guri gertatzen ari zaigu eta bihar edozeini gerta dakioke"
Familiek mobilizazioa deitu dute gaurko, 19:00etan, Erandion, konponbidea eskatzeko eta euren egoera ikusarazteko.
Marivik espero du protestak Erandioko bizilagunak biltzea. "Espero dezagun gaur arratsaldean oihartzuna izatea. Espero dugu jendeak gurekin bat egitea, herri bat baikara", adierazi du.
"Gaur guri gertatzen ari zaigu eta bihar beraiei edo euren seme-alabei gerta dakieke", gaineratu du.
Familiek beren etxebizitzetan jarraitu ahal izatea eskatzen dute, alokairu-kontratuak berrituz, eta salatu dute pisuak erosteko aukera, 300.000 eurotik gora eskaintzenbaitira en higiezinen atarietan, egungo maizterren zati handi baten irismenetik kanpo geratzen dela.