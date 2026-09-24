Mariví, vecina en peligro de desahucio en Erandio: "El 1 de octubre no sé quién llamará a mi puerta, pero aquí nos vamos a quedar"
Mariví, de 78 años, es una de las vecinas de Los Ochos de Erandio que teme perder su vivienda después de que los pisos hayan pasado a manos de un fondo de inversión. En declaraciones a Radio Euskadi, ha denunciado las presiones que, según asegura, están recibiendo los inquilinos y ha pedido el apoyo de la ciudadanía para la movilización convocada esta tarde.
"El 1 de octubre no sé quién llamará a mi puerta, pero aquí nos vamos a quedar", ha señalado Mariví. Los primeros contratos de alquiler de las viviendas vencen en octubre y las familias denuncian que la propiedad no quiere renovarlos y pretende vender los pisos.
La vecina asegura que están "atosigando a los vecinos para que abandonen las casas". Según su testimonio, algunos residentes habrían recibido 12.000 euros a cambio de dejar sus viviendas y algunas de las casas ya estarían a la venta en plataformas inmobiliarias por más de 300.000 euros.
"Están buscando la manera de que nos marchemos ya. Esto es horrible", ha afirmado.
"No pueden hacer nada hasta que haya un desahucio"
Mariví explica que ha mantenido cuatro reuniones con la asistenta social y una con la alcaldesa de Erandio para tratar de buscar una solución. Según relata, la respuesta que ha recibido hasta ahora es que las instituciones no pueden intervenir mientras no exista un procedimiento de desahucio.
"Me han dicho que no pueden hacer nada hasta que haya un desahucio, y todavía no lo hay", ha explicado. Sin embargo, la vecina expresa su preocupación por lo que pueda ocurrir si los procedimientos se ponen en marcha con rapidez: "No sabemos qué pasará si el desahucio es rápido".
"Hoy nos pasa a nosotros y mañana le puede pasar a cualquiera"
Las familias han convocado una movilización este jueves a las 19:00 horas en Erandio para reclamar una solución y visibilizar su situación.
Mariví espera que la protesta consiga reunir a vecinos y vecinas de Erandio. "Esperemos que hoy a la tarde esto tenga repercusión. Esperamos que la gente se una a nosotros, que somos un pueblo", ha señalado.
"Hoy nos pasa a nosotros y mañana les puede pasar a ellos o a sus hijos", ha añadido.
Las familias reclaman poder continuar en sus viviendas mediante la renovación de los contratos de alquiler y denuncian que la alternativa de comprar los pisos, que se ofrecen por encima de los 300.000 euros en portales inmobiliarios, queda fuera del alcance de buena parte de los actuales inquilinos.