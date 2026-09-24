Mariví, de 78 años, es una de las vecinas de Los Ochos de Erandio que teme perder su vivienda después de que los pisos hayan pasado a manos de un fondo de inversión. En declaraciones a Radio Euskadi, ha denunciado las presiones que, según asegura, están recibiendo los inquilinos y ha pedido el apoyo de la ciudadanía para la movilización convocada esta tarde.

"El 1 de octubre no sé quién llamará a mi puerta, pero aquí nos vamos a quedar", ha señalado Mariví. Los primeros contratos de alquiler de las viviendas vencen en octubre y las familias denuncian que la propiedad no quiere renovarlos y pretende vender los pisos.

La vecina asegura que están "atosigando a los vecinos para que abandonen las casas". Según su testimonio, algunos residentes habrían recibido 12.000 euros a cambio de dejar sus viviendas y algunas de las casas ya estarían a la venta en plataformas inmobiliarias por más de 300.000 euros.

"Están buscando la manera de que nos marchemos ya. Esto es horrible", ha afirmado.