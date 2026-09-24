120 familias de Erandio pelean para que no les echen de sus casas. Llevan más de una década viviendo de alquiler en Los Ochos, en la zona de Tartanga, y ahora un fondo buitre quiere rescindir los contratos para vender los inmuebles. Esta tarde han convocado una manifestación para visibilizar su situación y buscar el apoyo de instituciones y vecindario.

Los Ochos de Erandio albergan hasta 12 portales, una promoción de más de un centenar de viviendas creadas para ser habitadas en régimen de alquiler. Así llevan más de 15 años algunas familias. Pero Innocaixa, inmobiliaria de la Fundación La Caixa y propietaria de los inmuebles, los vendió al fondo buitre Mosaic, gestionado por Morgan Stanley, y los nuevos propietarios quieren ahora vender los pisos.

Desde el sindicato LAB, que se ha unido a la protesta, han denunciado que este fondo "se niega a renovar los contratos de alquiler vigentes" y "quiere vender las viviendas a un precio que para muchos de los actuales inquilinos es inasumible".

"Además, han ejercido presiones y amenazas para lograr que las viviendas queden vacías cuanto antes", ha denunciado.

Los afectados exigen al fondo de inversión que negocie una renovación colectiva con contratos de alquiler ajustados a los ingresos de los actuales arrendatarios, "gente trabajadora que sabe lo que es tener trabajos precarios y ver cómo van perdiendo poder adquisitivo y cómo se van mermando sus derechos y condiciones de vida mientras la patronal se enriquece a su costa", ha señalado LAB.

La alternativa para las familias es pagar los 300 000 euros de media que les piden por comprar las viviendas, un precio inasumible para la mayoría de las familias.

Los primeros contratos vencen ya en octubre. Erandio está ya tramitando la declaración de zona tensionada, y a partir de ese momento las transacciones estarán ya sujetas a las restricciones que marca la ley.

Hoy a las 19:00 horas volverán a llevar sus reivindicaciones a las calles de Erandio.