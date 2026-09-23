La pesca del salmón, más cerca de ser prohibida

El Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora, organismo que reúne a Gobierno de España y autonomías en materia de conservación de especies silvestres, ha dictaminado a favor de catalogar al salmón del Atlántico (Salmo salar) como especie en peligro de extinción.



La inclusión del salmón en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, cuya área de distribución se limita a Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra, supondría la prohibición de su pesca, así como la obligación de tomar medidas para la conservación de la especie y su hábitat.



El Gobierno encargó en abril al Comité un informe, después de que la organización conservacionista Saxífraga solicitara formalmente al Ministerio español para la Transición Ecológica la inclusión de la especie en el catálogo en la categoría de «En peligro de extinción» en todo el territorio nacional.



Caída de poblaciones

A juicio de la organización, la especie debe ser incluida en el catálogo porque reúne, al menos, dos de las condiciones necesarias señaladas para ello. Estas dos condiciones son que en los últimos 30 años la especie ha desaparecido del 50 % (la mitad) de los ríos en los que estaba presente y que en tres generaciones las poblaciones de salmón han caído un 70 %.



Deberá ser apoyado por las autonomías

En su dictamen, el Comité Científico indica la validez científica de la propuesta y confirma que se dan esos dos criterios para la catalogación de la especie como “En peligro de extinción”, han informado del Ministerio para la Transición Ecológica.



Después de que expertos se hayan mostrado favorables a la catalogación, el siguiente paso será informar a las autonomías, vía el Comité de Fauna y Flora, en el que se debatirá la propuesta.



El informe científico llega después de la peor temporada de pesca de salmón desde que hay registros, tanto en Asturias como en Cantabria, las autonomías más salmoneras de España y las dos únicas que este año permitieron la captura de la especie en sus ríos.