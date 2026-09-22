i+Med y Corporación Mondragón crean una empresa para desarrollar recubrimientos de prótesis

La cooperativa alavesa i+Med y la Corporación Mondragón han creado la firma NanoSPharm, una nueva empresa creada para "desarrollar, industrializar y comercializar una tecnología de recubrimiento polimérico aplicable a prótesis".



Ambas organizaciones, que participan al 50 % cada una en la nueva empresa, han efectuado una inversión inicial total de 8,3 millones de euros.



NanoSPharm se ha presentado este martes en un acto celebrado en la sede de i+Med en el Parque Tecnológico de Álava y en el que ha participado el presidente de Mondragon, Pello Rodríguez, y el director de I+Med, Manu Muñoz.



La nueva firma pretende desarrollar un sistema "capaz de crear un recubrimiento de alta biocompatibilidad sobre la prótesis que favorezca la osteointegración, actúe como barrera antibacteriana, incorpore propiedades de autorreparación y, en futuras versiones, permita la liberación controlada de bioactivos", han explicado en un comunicado.



Este producto busca evitar las complicaciones derivadas de la implantación de prótesis, como infecciones postoperatorias, periimplantitis o una integración insuficiente entre el hueso y la prótesis. La propuesta de NanoSPharm busca actuar sobre estos riesgos mediante una película bioactiva basada en ácido hialurónico y quitosano, dos biopolímeros biodegradables y biocompatibles.



Los dos socios pretenden completar los ensayos y lograr la certificación antes de 2030, fecha prevista para su lanzamiento al mercado.