La OCU advierte de que la factura del gas subirá un 54 % en octubre, con hasta 310 euros más al año

La factura regulada del gas (Tarifa de Último Recurso - TUR) podría encarecerse un 54 % a partir del próximo 1 de octubre, lo que supondría un sobrecoste anual de unos 310 euros para un hogar medio con calefacción, según ha advertido este martes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).



En concreto, la entidad estima que en la próxima revisión trimestral prevista para el 1 de octubre, el precio del consumo de gas para los hogares acogidos a la modalidad TUR 2 (con consumos anuales de entre 5000 y 15 000 kilovatios hora) pasará de 4,12 a unos 6,95 céntimos por kWh, lo que representa un aumento cercano al 69 % en el coste de la energía.



De este modo, para un hogar con calefacción de gas y un consumo anual de 9000 kWh, el recibo pasará de unos 600 euros a alrededor de 910 euros al año.



Aunque el incremento del precio de la energía roza el 69 %, la organización de consumidores avisa de que el impacto final en la factura será del 54 % debido al peso del alquiler del contador, los impuestos y los costes fijos.



Asimismo, el 1 de octubre arranca el nuevo año gasista con la revisión de peajes y cargos regulados, aunque su incidencia en la subida será limitada, según la OCU.

Aconseja revisar las ofertas de mercado libre

A pesar del encarecimiento previsto, la organización aconseja a los usuarios no abandonar de forma precipitada la tarifa regulada. En su opinión, la TUR sigue ofreciendo precios más competitivos que el mercado libre, con ahorros de al menos el 22 % frente a las mejores tarifas de precio fijo y de más del 40 % respecto a numerosas ofertas comerciales.



No obstante, la OCU recomienda revisar las ofertas del mercado libre a partir de octubre, ya que algunas tarifas fijas podrían ganar competitividad si se confirma el alza de la TUR.

