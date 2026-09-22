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LAB aboga por "reorganizar" el mercado de la vivienda y por "un control más estricto" de los precios
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la coordinadora general del sindicato LAB Garbiñe Aranburu se ha referido al fondo social para vivienda que pondrá en marcha el Gobierno Vasco, y ha asegurado que "no ve medidas reales" para solucionar el problema de la vivienda.
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