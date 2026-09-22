Entrevista en Euskadi Irratia
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LAB aboga por "reorganizar" el mercado de la vivienda y por "un control más estricto" de los precios

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: LABek etxebizitzaren merkatua "berrantolatzearen" eta "prezioen kontrol zorrotzagoaren" alde egin du

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la coordinadora general del sindicato LAB Garbiñe Aranburu se ha referido al fondo social para vivienda que pondrá en marcha el Gobierno Vasco, y ha asegurado que "no ve medidas reales" para solucionar el problema de la vivienda.

Sindicato LAB Vivienda Economía

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