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LAB: "Etxebizitzaren merkatua berrantolatu egin behar da, eta prezioen gaineko kontrol sakonagoa izan"
Etxebizitza sustatzeko Jaurlaritzak abiatuko duen funtsaren inguruan mintzatu da Garbiñe Aranburu LAB sindikatuko koordinatzaile nagusia, Euskadi Irratian egindako elkarrizketan, eta esan du ez duela etxebizitzaren arazoa konpontzeko "benetako neurririk ikusten".
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