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Hurtadok adierazi du turismoaren sektorean helburua ez dela neurririk gabe haztea
Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuak udaren balantzea egin du, eta, haren ustez, "oso datu onak" dira, "sasoikako turismoa" murriztea lortzen ari dira. Era berean, adierazi du Arabako datu negatiboak perspektibarekin behatu behar direla, azken hamarkadan sarrerak eta gaualdiak, hurrenez hurren, % 40 eta % 80 igo baitira.
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