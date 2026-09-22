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Hurtadok adierazi du turismoaren sektorean helburua ez dela neurririk gabe haztea

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuak udaren balantzea egin du, eta, haren ustez, "oso datu onak" dira, "sasoikako turismoa" murriztea lortzen ari dira. Era berean, adierazi du Arabako datu negatiboak perspektibarekin behatu behar direla, azken hamarkadan sarrerak eta gaualdiak, hurrenez hurren, % 40 eta % 80 igo baitira.

Euskadi Turismo Ekonomia

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