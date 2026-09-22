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Hurtado destaca que "Euskadi no está en una carrera de crecer por crecer" en el sector turístico
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, al hacer balance del verano, ha asegurado que son "muy buenos datos", que se está consiguiendo la "desestacionalización", y que los datos negativos de Araba hay que verlos con perspectiva, porque las entradas y las pernoctaciones han aumentado un 40 y un 80 % en la última década.
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