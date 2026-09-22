ENTREVISTA EN RADIO VITORIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Hurtado destaca que "Euskadi no está en una carrera de crecer por crecer" en el sector turístico

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hurtadok nabarmendu duenez, "Euskadi ez dago hazteko lasterketa batean" turismoaren sektorean

EITB

Última actualización

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, al hacer balance del verano, ha asegurado que son "muy buenos datos", que se está consiguiendo la "desestacionalización", y que los datos negativos de Araba hay que verlos con perspectiva, porque las entradas y las pernoctaciones han aumentado un 40 y un 80 % en la última década.

Turismo Euskadi Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X