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EHNE pide ayudas para garantizar el futuro de la ganadería
Euskaraz irakurri: Abeltzaintzaren etorkizuna bermatzeko laguntzak eskatu ditu lehen sektoreak
El sindicato EHNE ha protestado esta mañana ante la sede del Gobierno Vasco en Donostia-San Sebastián por la situación que viven los ganaderos, que advierten de que la sequía ha empeorado su actividad. Los pastos están completamente secos y han tenido que comprar hierba fuera. Piden ayuda al Ejecutivo para que la ganadería tenga futuro.
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