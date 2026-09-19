El sindicato EHNE ha protestado esta mañana ante la sede del Gobierno Vasco en Donostia-San Sebastián por la situación que viven los ganaderos, que advierten de que la sequía ha empeorado su actividad. Los pastos están completamente secos y han tenido que comprar hierba fuera. Piden ayuda al Ejecutivo para que la ganadería tenga futuro.