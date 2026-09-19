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EHNE pide ayudas para garantizar el futuro de la ganadería

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EHNE-protesta-Donostia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Abeltzaintzaren etorkizuna bermatzeko laguntzak eskatu ditu lehen sektoreak

EITB

Última actualización

El sindicato EHNE ha protestado esta mañana ante la sede del Gobierno Vasco en Donostia-San Sebastián por la situación que viven los ganaderos, que advierten de que la sequía ha empeorado su actividad. Los pastos están completamente secos y han tenido que comprar hierba fuera. Piden ayuda al Ejecutivo para que la ganadería tenga futuro.

Agricultura Ganadería Donostia-San Sebastián Economía

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