Aena licita por casi 23 millones de euros la gestión de la mejora del aeropuerto de Bilbao

Aena ha licitado por 22,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 60 meses el contrato del servicio de 'project management' para la dirección técnica y gestión de los proyectos de mejora previstos en el aeropuerto de Bilbao.

Según ha informado Aena este viernes, el documento incluye la gestión integral de los proyectos previstos, desde su planificación, hasta la realización de las obras y su puesta en servicio.

La inversión total prevista por Aena para el aeropuerto de Bilbao para el periodo 2027-2031 asciende a 364,5 millones de euros, destinados a inversiones relacionadas con la seguridad, el mantenimiento, el confort y la calidad de la infraestructura.

Las actuaciones previstas contemplan la reconfiguración del edificio terminal, incluyendo su extensión en sus extremos y la ampliación del área de procesado de pasajeros, con el objetivo de mejorar la capacidad y funcionalidad de los procesos de facturación, control de seguridad y control de fronteras.

Una de las áreas que crecerá de forma notable son los filtros de seguridad y también destaca la creación de una zona de embarque no Schengen con un control de pasaportes centralizado.

En el nuevo diseño de la terminal bilbaína se adecuará la plataforma para su compatibilidad con la evolución del edificio terminal, favoreciendo la incorporación de seis pasarelas de embarque adicionales, así como nuevos puestos de estacionamiento remotos para cinco aviones.

Asimismo, las actuaciones incluirán la mejora y modernización de los espacios y servicios al pasajero como áreas de espera, aseos, zonas infantiles, instalaciones para personas con movilidad reducida y áreas comerciales. Además, se incrementará el número de plazas en los aparcamientos.