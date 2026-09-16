El precio de la luz se dispara en la primera quincena de septiembre y apunta al recibo más alto desde 2022

El precio de la electricidad en la primera quincena de septiembre se ha disparado y apunta a un recibo por encima de los 100 euros para aquellos que tienen la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Si se confirma, la factura de septiembre podría ser la más cara desde 2022, cuando los precios experimentaron un fuerte incremento en plena crisis por la guerra de Ucrania.

Según datos de Facua Consumidores en Acción, si los precios se mantienen en el nivel que han estado en la primera quincena del mes, la factura podría llegar a un precio estimado de 106,57 euros. Hay que remontarse a 2022 para encontrar una factura de septiembre más alta, cuando alcanzó los 137,93 euros.

Con respecto a la evolución interanual, en la primera quincena de este mes el recibo ha subido un 30,5 % con respecto al mismo periodo de septiembre de 2025.

Recibo al alza desde mayo

La factura del usuario medio no ha parado de incrementarse desde el mes de mayo, cuando alcanzó los 75,63 euros desde los 60,99 de abril. En junio se situó en los 79,08 euros, en julio 93,65 euros y en agosto 96,65 euros, el mes más caro en lo que va de año, según los datos de la asociación.

Así, Facua ha insistido en reclamar "cambios regulatorios de calado al Gobierno para acabar con los desproporcionados márgenes que hay en el sector de la generación eléctrica".