El plan de ampliación de Sarriguren prevé 6000 viviendas, de las cuales entre el 70 % y el 80% serán protegidas
El avance del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para la ampliación de Sarriguren permitirá la construcción de 6000 viviendas, de las cuales entre el 70 % y el 80% serán protegidas en todas sus modalidades.
De ellas, un porcentaje irá destinado al Ayuntamiento del Valle de Egüés, ha explicado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una presentación ante los medios de comunicación realizada ante las parcelas de Sarriguren afectadas por el PSIS.
Esta intervención se enmarca en la línea de trabajo que mantiene el Ejecutivo foral para “desbloquear y agilizar los planeamientos urbanísticos y propiciar la disponibilidad de suelo que permita la construcción de vivienda asequible, en función de las necesidades y demandas de la sociedad”, ha destacado Chivite.
La previsión es que la aprobación inicial del PSIS tenga lugar antes de que acabe la legislatura y que los movimientos de tierras comiencen en dos o tres años.
La presidenta ha visitado Sarriguren acompañada del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, el director general de Ordenación del Territorio, José Antonio Marcén, y el director de Servicio de Territorio y Paisaje, Rafa Araujo.
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