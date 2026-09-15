Conflicto laboral
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Las plantillas de las ITV de Zarautz y Bergara en huelga aseguran que "las localidades cercanas están al borde del colapso"

El personal de estas ITV, en huelga convocada por ELA desde hace 68 días, ha interpelado al Gobierno Vasco para que "intervenga en el conflicto, ya que, siendo un servicio público, también es responsabilidad suya".
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Imagen de una protesta en la ITV de Bergara. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Greban dauden Zarauzko eta Bergarako IATetako plantillek "inguruko herriak kolapsoaren ertzean" daudela ziurtatu dute

EITB

Última actualización

Las plantillas de las ITV de Zarautz y Bergara (Gipuzkoa), gestionadas por Itasua, en huelga convocada por ELA desde hace 68 días, han denunciado que "no se está prestando el servicio y los ITV de las localidades cercanas están al borde del colapso".
  
Los huelguistas se han concentrado este martes junto a la ITV de Bergara para denunciar que "algunos trabajadores están siendo amenazados por la empresa" y "el conflicto está estancado".
  
La plantilla ha interpelado al Gobierno Vasco para que "intervenga en el conflicto, ya que, siendo un servicio público, también es responsabilidad suya".
  
En un comunicado, ELA ha señalado que el pasado 23 de julio hubo una reunión con la empresa en el Consejo de Relaciones Laborales de San Sebastián, convocada por los sindicatos para tratar de desbloquear la negociación, pero "no se atendieron las reivindicaciones de la plantilla, ya que la empresa ni siquiera quiso escucharlas".
  
 El sindicato ha pedido a la dirección que "se retracte de algunas de las decisiones adoptadas" y ha denunciado que uno de los trabajadores en huelga "ha recibido la carta de despido, y otros siete han recibido denuncias por parte de la empresa".
  
Finalmente, ELA ha advertido de que "no habrá acuerdo si la empresa no da marcha atrás en todas estas medidas" y, de seguir así, "será imposible garantizar la seguridad ciudadana". Los trabajadores en huelga se manifestarán el 24 de septiembre, a las 19.00, en Bergara. 

Conflictos laborales Bergara Zarautz Huelgas Economía

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