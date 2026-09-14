La flota de Ondarroa pide al Ministerio español de Pesca soluciones tras cuatro semanas amarrados
El gerente de la flota de altura de Ondarroa, Mikel Ortiz, ha reclamado soluciones al ministerio de Pesca tras cuatro semanas amarrados debido al "desorbitado" incremento del precio del gasoil del 227 %.
"Ese aumento nos deja bloqueados porque salir al mar al día de hoy supone perder dinero", ha apuntado Ortiz, que ha precisado que, de media, los barcos están perdiendo "del orden de 20 000 euros a la semana si salen al día de hoy a pescar".
Según ha detallado, ese "escalada" del precio del gasoil comenzó en marzo con la guerra de Irán y ha apuntado que hay que tener en cuenta que el combustible es "el 60 % de los costes de explotación y un incremento del 227 % no hay pequeña empresa familiar que lo pueda suponer".
Mikel Ortiz ha indicado que eso es lo que les ha llevado a "amarrar" la flota porque, además, al ser el eslabón "más débil" de la cadena de suministro y vender en subasta, no pueden repercutir el incremento del gasoil o de cualquier otro coste.
"A día de hoy, con el precio de gasoil y con un precio de venta estancado en lonja, porque no suben los precios de venta en subasta, supone directamente perder dinero", ha manifestado.
Reunión con el Ministerio
Por ello, ha adelantado que, desde Cepesca y la Federación nacional de cofradías, han solicitado una reunión urgente al Ministerio de Pesca para que sean efectivas las ayudas aprobadas este verano para hacer frente al impacto de la guerra de Irán.
El responsable de la flota de altura de Ondarroa, que ha asegurado que, si hay algunos barcos en el mar, es porque tienen "miedo a perder la tripulación", ha afirmado que no tienen una capacidad "ilimitada" porque son pequeñas empresas familiares que están "aguantando como pueden".
Según ha manifestado, en el caso de Ondarroa son 328 las familias que dependen directamente de la pesca pero, de manera indirecta, serían más de 1000 familias.
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