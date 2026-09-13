La Rioja Alavesa registra la vendimia más temprana de su historia, marcada por el cambio climático
En sus 100 años de historia de DOC (Denominación de Origen Controlada), la Rioja Alavesa ha registrado este 2026 su vendimia más temprana, motivada por el cambio climático. La cosecha se ha adelantado entre dos y tres semanas, respecto a la media de los últimos 25 años.
Así lo ha explicado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en la XXXI Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, celebrada en Kripan.
El calor y la ausencia de lluvias han acelerado la maduración, pero también ha ayudado a la situación sanitaria, dejando una "uva excepcional" (sin apenas enfermedades fúngicas). Hasta el momento, Rioja Alavesa ha recibido 40 millones de kilos de uva. Sin embargo, esas mismas condiciones meteorológicas han estimulado la maduración alcohólica (caldos con más graduación alcohólica), que ha avanzado más rápidamente que la fenólica, una situación que tendrá que ser "compensada en bodega", ha matizado Barredo.
No obstante, Barredo se ha mostrado positiva para señalar que "la campaña promete".
Adaptar el viñedo al cambio climático
Según ha explicado, el sector está adaptando el manejo del viñedo, interviniendo menos sobre la vegetación y aumentando la protección de los racimos frente a la exposición directa al sol.
“Estamos ante un cambio que ya no podemos considerar puntual. El adelanto de la vendimia y las temperaturas que estamos registrando nos obligan a trabajar con una perspectiva de futuro. La investigación, la conservación de nuestro patrimonio vitícola y la transferencia de conocimiento al sector son herramientas fundamentales para que Rioja Alavesa pueda seguir adaptándose sin perder calidad ni valor añadido”, ha señalado la consejera.
En ese sentido, ha informado de que se trabaja con NEIKER, en un plan de investigación sobre viticultura y cambio climático orientado a generar conocimiento y trasladar soluciones al sector. Además, hay otro programa en marcha para recuperar y conservar variedades antiguas de vid y biotipos singulares de Rioja Alavesa.
Menos producción y exportaciones
El descenso de la demanda de los últimos años ha obligado a las bodegas de la Rioja Alavesa ha reducir la producción, que en las últimas dos campañas ha bajado un 13 %.
En cuanto a las exportaciones, han descendido un 3,5 % en el primer semestre del año debido sobre todo a caída de las ventas a Dinamarca (-35,7 %), Canadá (-27 %), Irlanda (-18,9 %), Noruega (-12,3 %) y Suiza (-8,4 %).
Por contra, han aumentado considerablemente las realizadas a Taiwán (+158 %), por delante de China, hasta ahora principal cliente. Destacan también los aumentos de ventas a Bélgica (+13,3 %), Suecia (+9,6 %), Japón (+7,9 %) y Corea del Sur (+20,8 %).
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