El Zinemaldia agota las entradas para algunas de sus sesiones en apenas una hora

Este domingo, a las 9:00 horas, se ha iniciado la venta las entradas para los primeros tres días de la 74º edición del Zinemaldia —18, 19 y 20 de septiembre—, y, en apenas una hora, algunas de las películas han agotado todas las localidades disponibles.

Entre esas producciones se encuentra la vasca Sacamantecas, de David Pérez Sañudo, que forma parte de la Sección Oficial, dentro del apartado de Proyecciones especiales Fuera de concurso.

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ‘Los Javis’, también ha agotado los tiques para los dos pases que se han puesto a la venta por el momento.

Mientras, otras películas, como The Invite, protagonizada por Olivia Wilde, solo cuentan con una entrada disponible en sus primeros cuatro pases, al igual que la española Así chegou a noite.

El Festival ha optado por repetir la fórmula utilizada en ediciones anteriores y poner las entradas a la venta de forma escalonada, por días, por lo que algunas de estas películas podrían disponer de localidades para otros pases durante las ventas que se pondrán en marcha este lunes y martes. A partir del miércoles, 16 de septiembre, por el contrario, se abrirá la venta para todos los días del Festival.

Galas principales, sin apenas entradas

En lo que respecta a las tres galas principales que componen el Festival —la inaugural, la de clausura y la del Premio Donostia— la venta se ha realizado en los días previos, con gran éxito.

Así, a día de hoy, no quedan entradas para la Gala del Premio Donostia a Naomi Watts, que se celebrará el 19 de septiembre, ni para la Gala de Clausura, el 26 de septiembre. Sin embargo, la Gala de Inauguración, el día 18, todavía cuenta con tres entradas a la venta.