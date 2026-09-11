'Naza', el documental sobre la aniquilación de Gaza que ha sobrecogido a la Mostra de Venecia
El documental, que denuncia la masacre de la población palestina en Gaza, ha recibido este jueves una ovación cerrada en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La cinta, de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recoge testimonios de agentes israelíes sobre la estrategia militar y tecnológica seguida para arrasar el enclave palestino y asesinar a su población. El filme se proyectará en el Zinemaldia de Donostia de este año, dentro de su sección Perlak.
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La actriz alavesa recibirá el 19 de septiembre el premio de la plataforma de agentes cinematográficos de Euskal Herria gracias a “una trayectoria que en los últimos años la ha situado entre las actrices más destacadas del panorama cinematográfico".
Tráiler de la película "Salitre"
El primer largometraje de la bilbaína Norma Vila, "un viaje íntimo y sensorial hacia el lado oscuro de la maternidad", se estrenará en octubre en el festival de cine de Sitges. Haizea Carneros y Nagore Aranburu protagonizan el thriller psicológico en el que participa EITB.
Orlando Bloom, Marion Cotillard y Jeremy Irons visitarán el Zinemaldia
Además de los premios Donostia Wener Herzog y Naomi Watts, llegarán a San Sebastián Brad Pitt, Noemie Merlant, Penélope Cruz, Martin McDonagh, Cristian Mungiu, Paweł Pawlikowski e Ira Sachs, que presidirá el jurado oficial.
Primeras imágenes de “Salitre”, un thriller psicológico que examina el síndrome del nido vacío
La película vasca Salitre, dirigida por Norma Vila y protagonizada por Nagore Aranburu y Haizea Carneros, es un thriller psicológico que examina, “desde una mirada femenina, contemporánea y desmitificadora”, el síndrome del nido vacío y el miedo visceral a la pérdida. La película cuenta con la participación de EITB.
Las películas vascas “Salitre” y “Las hijas” competirán en la Sección Oficial de Sitges
La ópera prima de la bilbaína Norma Vila y el thriller psicológico escrito por su director Daniel Romero y Asier Guerricaechevarría y protagonizado por Yune Nogueiras se estrenarán en el festival de cine fantástico de la localidad catalana.
La Academia española de Cine pone "Los domingos" rumbo a los Óscar
La película de Alauda Ruiz de Azua se medirá a "La bola negra" y "El ser querido" en la votación para ser la candidata definitiva de la Academia en los premios de Hollywood.
Una muestra recuerda la retirada de 'El desencanto', decisiva en la democratización del Zinemaldia
Pese a que hace 50 años la película El desencanto estuvo seleccionada para competir en la Sección Oficial del Zinemaldia, la muerte a manos de la Guardia Civil del joven Josu Zabaleta en Hondarribia hizo que el equipo de la cinta abandonara el festival como protesta. Este año, este trabajo abrirá el ciclo Klasikoak. Asimismo, hoy se ha inaugurado una exposición con documentos inéditos que ilustran toda esta historia.
Danny Boyle abre una Mostra de Venecia que mira a su tiempo
El impacto de la guerra y la crisis climática saltarán a la pantalla del festival italiano, en cuya Sección Oficial participan el director de “Trainspotting”, Nani Moretti con una coproducción vasca, Hirokazu Koreeda, Florian Zeller, Werner Herzog y solo dos mujeres en 21 películas, la danesa-egipcia May el-Toukhy y la israelí Rachel Szor.
“El desencanto” inaugurará la sección Klasikoak del Zinemaldia, que también recuperará “Ander eta Yul”
La sección del Zinemaldia rescatará largometrajes de Milos Forman, Pere Portabella, Jacques Tati, Fernando Trueba, Agnes Varda y José Giovanni. Además, el festival premiará por primera vez la mejor música.