'Naza', el documental sobre la aniquilación de Gaza que ha sobrecogido a la Mostra de Venecia

El documental, que denuncia la masacre de la población palestina en Gaza, ha recibido este jueves una ovación cerrada en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La cinta, de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recoge testimonios de agentes israelíes sobre la estrategia militar y tecnológica seguida para arrasar el enclave palestino y asesinar a su población. El filme se proyectará en el Zinemaldia de Donostia de este año, dentro de su sección Perlak.