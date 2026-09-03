La Academia española de Cine ha anunciado esta mañana los resultados de la primera votación para elegir qué película presentará a los Óscar. "El ser querido", "La bola negra" y "Los domingos" han sido las tres películas preseleccionadas.

Las y los miembros de la Academia deberán votar ahora entre las tres, para elegir la candidata definitiva.

El 16 de septiembre se conocerá cuál de las tres películas presentará la Academia.