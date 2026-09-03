La Academia española de Cine pone "Los domingos" rumbo a los Óscar
La película de Alauda Ruiz de Azua se medirá a "La bola negra" y "El ser querido" en la votación para ser la candidata definitiva de la Academia en los premios de Hollywood.
La Academia española de Cine ha anunciado esta mañana los resultados de la primera votación para elegir qué película presentará a los Óscar. "El ser querido", "La bola negra" y "Los domingos" han sido las tres películas preseleccionadas.
Las y los miembros de la Academia deberán votar ahora entre las tres, para elegir la candidata definitiva.
El 16 de septiembre se conocerá cuál de las tres películas presentará la Academia.
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