Pese a que hace 50 años la película El desencanto estuvo seleccionada para competir en la Sección Oficial del Zinemaldia, la muerte a manos de la Guardia Civil del joven Josu Zabaleta en Hondarribia hizo que el equipo de la cinta abandonara el festival como protesta. Este año, este trabajo abrirá el ciclo Klasikoak. Asimismo, hoy se ha inaugurado una exposición con documentos inéditos que ilustran toda esta historia.