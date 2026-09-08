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Tráiler de la película "Salitre"

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Nagore Aranburu aktorea "Salitre" filmean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Salitre" pelikularen trailerra

Última actualización

El primer largometraje de la bilbaína Norma Vila, "un viaje íntimo y sensorial hacia el lado oscuro de la maternidad", se estrenará en octubre en el festival de cine de Sitges. Haizea Carneros y Nagore Aranburu protagonizan el thriller psicológico en el que participa EITB. 

 

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GRAFCAV7967. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 02/09/2026.- La subdirectora del Zinemaldia, Maialen Beloki (i), posa junto al cineasta, Jaime Chávarri (2d), el escritor, Enrique Vila-Matas (c), el director de EQZE, Carlos Muguiro (d), y la responsable de Artxiboa, Irati Crespo (2i), durante la inauguración de la exposición 'Una actitud de defección. El gesto que cambió el rumbo del Festival de San Sebastián (1976)', con la que retrocede medio siglo para recordar cómo influyó en la democratización del certamen la retirada de 'El desencanto', la película de Jaime Chávarri sobre la familia Panero. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Una muestra recuerda la retirada de 'El desencanto', decisiva en la democratización del Zinemaldia

Pese a que hace 50 años la película El desencanto estuvo seleccionada para competir en la Sección Oficial del Zinemaldia, la muerte a manos de la Guardia Civil del joven Josu Zabaleta en Hondarribia hizo que el equipo de la cinta abandonara el festival como protesta. Este año, este trabajo abrirá el ciclo Klasikoak. Asimismo, hoy se ha inaugurado una exposición con documentos inéditos que ilustran toda esta historia.
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