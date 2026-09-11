Presentamos en primicia el cartel de "Azken agurra", tercer largometraje dirigido por Koldo Almandoz, que se proyectará en la Sección Oficial del Zinemaldia, fuera de concurso.

Iñigo Azpitarte e Izaro Nieto protagonizan este "dramedia existencialista" en el que participa EiTB. Tomas es el propietario de una empresa de funerales laicos, que contratará a una joven para hace prácticas en su despacho. Escrita y rodada en euskera, "Azken agurra" aborda la vida y la muerte "con ironía, ternura y humor" para materializar una historia "contemporánea, absurda, emotiva y profundamente humanista".