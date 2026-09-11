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Hau da “Azken agurra” filmaren kartela

Koldo Almandozen film berria Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialean estreinatuko dute, lehiatik kanpo. EITBren partea hartzea du Koldo Almandozen hirugarren film luzeak, “dramedia existentzialista” honek.
Iñigo Azpitarte aktorea "Azken agurra" filmean
"Azken agurra"

Azken eguneratzea

“Azken agurra” filmaren arduradunek pelikularen kartela argitaratu dute. Koldo Almandoz zuzendariaren hirugarren film luzea Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialean proiektatuko dute, lehiatik kanpo.

EITBren parte hartzea duen “dramedia existentzialista” honetan, Iñigo Azpitarte eta Izaro Nieto dira protagonistak, hileta laikoen enpresa baten jabea eta horren bulegoan praktikak egiten dituen neska gaztea. Euskaraz idatzia eta filmatua, lan honek “bizitza eta heriotza ironia, samurtasun eta umorearekin jorratzen ditu, istorio garaikide, absurdu, hunkigarri eta sakonki humanista gauzatzeko”.

"Azken agurra" filmaren trailerra
Euskal musika Zinema

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18:00 - 20:00
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