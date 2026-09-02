74. edizioa
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Zinemaldiaren demokratizazioan erabakigarria izan zen 'El desencanto' filmaren atzera egitea ekarri du gogora erakusketa batek

Iragarkia
GRAFCAV7967. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 02/09/2026.- La subdirectora del Zinemaldia, Maialen Beloki (i), posa junto al cineasta, Jaime Chávarri (2d), el escritor, Enrique Vila-Matas (c), el director de EQZE, Carlos Muguiro (d), y la responsable de Artxiboa, Irati Crespo (2i), durante la inauguración de la exposición 'Una actitud de defección. El gesto que cambió el rumbo del Festival de San Sebastián (1976)', con la que retrocede medio siglo para recordar cómo influyó en la democratización del certamen la retirada de 'El desencanto', la película de Jaime Chávarri sobre la familia Panero. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Duela 50 urte, El desencanto filma Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatzeko aukeratuta egon bazen ere, Josu Zabaleta gaztea Hondarribian Guardia Zibilak hil ondoren, filmeko lantaldeak jaialdia utzi zuen protesta gisa. Aurten, lan honek Klasikoak zikloa irekiko du. Era berean, historia hori guztia erakusten duten dokumentu argitaragabeekin esposizio bat inauguratu dute gaur.

Zinemaldia Memoria Historikoa Zinema

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

'Azken agurra'ren lehen irudiak: Koldo Almandozen film berriaren trailerra estreinatu dugu

Euskaraz filmatutako dramedia existentzialistak bizitza eta heriotza ditu ardatz, ironia, samurtasuna eta umorea uztartuz. Iñigo Azpitarte eta Izaro Nieto dira protagonistak, hileta zibilak antolatzen dituen enpresa baten jabea eta bertan praktikak egiten dituen gaztea hurrenez hurren. 'Azken agurra' Zinemaldiko Sail Ofizialean, Proiekzio Berezien barruan, aurkeztuko da, eta Koldo Almandozen hirugarren film luzea da, Sipo Phantasma eta Oreina lanen ondoren. Garabi Films eta Txintxua Films ekoiztetxeen koprodukzioa da, Frakasa Films AIEren bitartez, eta Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, EITBren babesa eta partaidetza izan du.
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