ZINEMALDIA
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Euskal zinemaren film nabarmenak Zinemaldian

Guztira 31 euskal ekoizpenek parte hartuko dute Zinemaldiaren 74. edizioko hainbat sailetan, eta horietatik 19 Euskal Zinemaren Irizar Saria irabazteko lehiatuko dira.

'Azken agurra' filma. Argazkia: Zinemaldia 'Azken agurra' filma. Argazkia: Zinemaldia

EITB

Azken eguneratzea

Zinemaldiak formatu desberdinetako 31 euskal ekoizpen aukeratu ditu 2026ko jaialdirako.

Azken agurra

Zuzendaria: Koldo Almandoz.

Sail Ofiziala (Lehiaketatik kanpo). Euskal Zinemaren Irizar Saria irabazteko lehian.

Antzezleak: Iñigo Azpitarte, Izaro Nieto, Josean Bengoetxea eta Iñaki Beraetxe.

Hileta laikoen enpresa baten jabea zarenean, mozkortuta gidatzeagatik gidabaimena kendu dizutenean, praktiketako ikasle gazteago batekin maitemintzen zarenean, zure alaba konturatzen hasten denean ez zarela berak uste zuen aita, dirua eskatu zenion boxeolari erretiratua zure atzetik dabilenean, heriotza bizitza baino gehiago interesatzen zaizunean... Zer atera daiteke gaizki?

Iragarkia
18:00 - 20:00

 

Inurri itsuak

Zuzendaria: Igor Legarreta.

Zinemira. Euskal Zinemaren Irizar Saria irabazteko lehian.

Antzezleak: Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Carlos Santos, Unax Hayden, Patxi Bisquert, Daniel Cabrera, Kimetz Etxabe, Markel Coco, Anuk Puertolas eta Elena Uriz.

Bizkaia, 1930. Denborale gogor batek barruan ikatz tonak zeramatzan itsasontzi ingeles bat hondarrarazi du. Gauez, Algortako bizilagunak kostan pilatu dira urre beltza erreskatatzeko. Sabas Jaureguik zorte-kolpe bat bezala ikusten du; Josefa emazteak, iragarpen txar bat bezala. Bere erreguei jaramon egin gabe, Sabasek ekaitzera eraman ditu seme-alabak. Familiak edozer egingo du negutik salba edo betiko kondenatu ditzakeen ikatza babesteko.

Iragarkia
18:00 - 20:00

 

Odol ilargia

Seriea. EITB Gala.

Zuzendaria: David R. Losada.

Antzezleak: Jon Muñoz, Aritz Kortabarria, Nekane Otxoa, Aitor Borobia, Iraia Elias, Nerea Sanz, Sambou Diaby, Itziar de Castro, Lier Alava, Iñigo Aranburu, Asier Valdesilla, Barbara Rivas eta Miriam Cabeza.

10 urte geroago, institutuko ikasle ohien festa batek Julen eta bere ikaskide ohi batzuk elkartuko ditu berriro. Gogo barik joango da, eta Melyssarekin batera, lagun bakarra izango du, hainbeste denbora geroago. Baina, ikaskide guztien artean, Ibai da aurkitzea espero ez den bakarra, bere haurtzaroko lagun handia izan zena eta, gaur bertan, kartzelatik irten berria dena. Hain zuzen ere, duela hamar urte, Ibaik hilketa bat egin zuen, eta ez zuen inoiz horren azalpenik eman nahi izan.

Iragarkia
18:00 - 20:00

 

Simulazioa

Zuzendaria: Nitya López Saitua.

Zinemira. Euskal Zinemaren Irizar Saria irabazteko lehian.

Antzezleak: Iraia Elias, Miguel Garces eta Nitya Lopez Saitua.

Zuzendari bat haurtzaroko etxera itzuliko da, lau urte zituenean gurasoen haustura eragin zuen eztabaida aktoreekin birsortzeko. Inprobisazioaren eta artifizio propioa agerian uzten duen filmaketaren bidez, inoiz usatu gabeko oroitzapenak eraikiko ditu. Alabaina, eszena errepikatu ahala, jarraibideak ezegonkortu eta berritzearen eta desiraren arteko muga lausotzen hasiko da.

Iragarkia
18:00 - 20:00

 

Irailak

Zuzendaria: Izaskun Arandia Galarraga.

Zinemira. Euskal Zinemaren Irizar Saria irabazteko lehian.

"1935eko amaieran, Miguel Bargak —nire birraitonak— familia Tolosan utzi eta jaioterrira itzuli zen, Burgosera. Familiari jakinarazi zioten Miguel gerran hil zela. Miguelen gorpua ez zen inoiz itzuli. Birraitonaren heriotza tabu familiarra izan zen hainbat hamarkadatan; alabaina, 2018an Gogora Institutuaren DNA programak haren gorpuzkiak identifikatu eta datu asko ezagutu genituen, bi galdera garrantzitsu erantzun gabe geratu baziren ere: zergatik joan zen hara eta zergatik hil zuten" (Izaskun Arandia).

Iragarkia
18:00 - 20:00

 

Txakun txakür

Zuzendaria: Elsa Oliarj-Ines.

Zinemira. Euskal Zinemaren Irizar Saria irabazteko lehian

Inork ez du gogoratzen bere lehen jolasaldia eskolan. Egun hartan ez zegoen heldurik. Ni jolastokian nintzen. Zortzi urtean haur talde bera filmatu nuen, neure buruari galdezka: nola hazten gara besteen begiradapean? Urteak igaro ahala, jolastokiko jokoak rol-joko bihurtu ziren; "jada ez zara nire laguna" jokoak "zu ez zara jolastuko" joko bihurtu ziren. Egun batean berandu iritsi nintzen. Oihuen ondoren, Elise nola jotzen zuten ikusi nuen. Nola ez nintzen lehenago konturatu?

Iragarkia
18:00 - 20:00
Zinemaldia Zinema

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

'Azken agurra'ren lehen irudiak: Koldo Almandozen film berriaren trailerra estreinatu dugu

Euskaraz filmatutako dramedia existentzialistak bizitza eta heriotza ditu ardatz, ironia, samurtasuna eta umorea uztartuz. Iñigo Azpitarte eta Izaro Nieto dira protagonistak, hileta zibilak antolatzen dituen enpresa baten jabea eta bertan praktikak egiten dituen gaztea hurrenez hurren. 'Azken agurra' Zinemaldiko Sail Ofizialean, Proiekzio Berezien barruan, aurkeztuko da, eta Koldo Almandozen hirugarren film luzea da, Sipo Phantasma eta Oreina lanen ondoren. Garabi Films eta Txintxua Films ekoiztetxeen koprodukzioa da, Frakasa Films AIEren bitartez, eta Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, EITBren babesa eta partaidetza izan du.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zinemaldiak "Subijana, más allá de un bigote" estreinatuko du, sukaldaritzako maisuaren bizitzara eta suetara hurbiltzeko lana

Jorge Fernandez Mayoralen eta Jesus Javier Ruiz Aquerretaren ez-fikziozko lan berria Donostiako Zinemaldian aurkeztuko dute, Culinary Zinema sailaren barruan. Subijana, más allá de un bigote izenburupean eta EITBren parte-hartzearekin, Pedro Subijana sukaldari gipuzkoarraren kontakizun intimo eta pertsonala eskaintzen du filmak; gure gastronomiaren eraldaketa eta modernizazio handian funtsezko irudia eta Euskal Sukaldaritza Berriaren bultzatzaile nagusietako bat izan denaren erretratua, hain zuzen ere. Gainera, dokumentala euskal zinemaren Irizar sarirako hautagaia ere izango da jaialdian.

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