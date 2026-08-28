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Jose Ramon Soroiz aktoreak jasoko du aurtengo Zinemira Saria

Zinemaldiak eta EPE-IBAIAk Jose Ramon Soroiz aktorea omenduko dute Victoria Eugenia antzokian irailaren 22an egingo den Euskal Zinemaren Gala Handian.

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra

Jose Ramon Soroiz aktorea, iazko interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra eskuan. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Jose Ramon Soroiz aktoreak, iaz Maspalomas filmean egindako lanagatik Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra irabazi zuenak, Zinemira saria jasoko du aurtengo Donostiako Zinemaldian. Saria datorren irailaren 22an jasoko du, Victoria Eugenia antzokian egingo den Euskal Zinemaren Gala Handian. 

Soroiz (Legorreta, 1951) euskal zinemaren bilakaeraren lekuko eta protagonista izan da, gaur goizean Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariak Zinemira sailaren aurkezpenean nabarmendu duenez. 

70eko eta 80ko hamarkadetan hainbat antzerki konpainiatan aritu zen lanean. Telebistak egin zuen, ordea, ezagun herritar askorentzat, bere ibilbideak harreman estua izan baitu ETBren sorrerarekin eta garapenarekin. 

Zinemari dagokionez, 90eko hamarkadaren hasieran euskarazko zinemagintzak bizi izan zuen loraldiaren parte izan zen, Offeko maitasuna (Koldo Izagirre, 1992) eta Maite (Eneko Olasagasti eta Carlos Zabala, Made in Spain, 1994) filmetan parte hartuz. Julio Medemen Vacas (1992) filmak, ordea, proiekzio handiagoa eman zion, euskal zinema berriaren mugarrietako batean parte hartuz.

Azken urteotako euskarazko zinemaren berpizkundearen protagonista ere izan da, besteak beste, Loreak (Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga, Sail Ofiziala, 2014), Amama (Asier Altuna, Sail Ofizala, 2015) eta Maspalomas (Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga, Sail Ofiziala, 2025) filmetan egindako lanari esker.

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