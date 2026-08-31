Naomi Wattsek Zinemaldiaren Donostia saria jasoko du
Naomi Wattsek (Shoreham, Erresuma Batua, 1968) Donostia Saria jasoko du irailaren 19an (larunbata), Kursaalen. Gala horretan, aktore eta ekoizleak The Housewife film luzea aurkeztuko du, Ben Shirinian kanadarrak zuzendutako lehena.
Gala horretarako sarrerak, irekiera eta itxiera galetarakoak bezala, asteartean, irailak 1, jarriko dituzte salgai, 10:00etan.
Watts bi aldiz izendatu dute Oscar sarietarako, 21 gramos (2003) Alejandro González Iñárrituren filmean egindako lanagatik eta The Impossible (2012) J. A. Bayonaren filmean egindakoagatik.
Mulholland Dr. (2001) David Lynchen filmeko protagonistaren paperak ireki zizkion Wattsi nazioarteko osperako ateak, eta beste hainbat zinemagile handirekin egin du lan, hala nola Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan eta Noah Baumbach.
Galak
Inaugurazio gala Fariba Sheikhan eta Mariona Terés aktoreek aurkeztuko dute, irailaren 18an (20:30ean), Cayetana Guillén-Cuervoren laguntzarekin. Ekitaldian, gainera, Werner Herzog zuzendari, gidoigile, ekoizle eta aktoreari Donostia saria emango diote, epaimahai ofiziala aurkeztuko dute eta Geister / Ghost Song Fatih Akinen filma proiektatuko dute.
Hurrengo egunean,. irailaren 19an larunbatarekin, Naomi Wattsek jasoko du Donostia saria, 22:15ean, eta The Housewife filma emango dute.
Azkenik, amaierako ekitaldia irailaren 26an (larunbata) egingo dute, 20:30ean, Bárbara Goenaga eta Fernando Guallar aktoreek aurkeztuta. Galan, Donostia Zinemaldiaren 74. edizioko sariak banatuko dira, eta Michaël R. Roskam zuzendariaren Le Faux Soir filma proiektatuko da.
Kursaaleko inaugurazio eta amaierako galetarako sarrerek 80 euroko prezioa izango dute. Naomi Wattsi Donostia saria emateko ekitaldietarako sarrerek, berriz, 50 euroko prezioa izango dute gune orokorretan eta 55 eurokoa B gunean.
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