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Patricia López Arnaizek Gure Zinema saria jasoko du Zinemaldian

Arabar aktoreak euskal zinema eragileen plataformaren saria jasoko du irailaren 19an Donostian, "azken urteotan aktore nabarmenen artean kokatu duen ibilbideari esker".

patricia lopez arnaiz goya sariak 2025 efe
Patricia Lopez Arnaiz, 2025eko Goya sarien galan. Argazkia: Efe.

EITB

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Gure Zinemak, Apika, EITB, EPE-Ibaia, Gidoi, EZAE eta euskal zinemagintzako beste eragile batzuk biltzen dituen plataformak, Patricia López Arnaizi (Gasteiz, 1981) emango dio bere historiako laugarren saria, "azken urteotan aktore nabarmenen artean kokatu duen ibilbidea" aintzat hartzeko.

Lopez Arnaizek Emakumezko Aktore Protagonista Onenaren saria jaso du 2026an, 'Los domingos' Alauda Ruiz de Azuaren filmean egindako lanagatik. Sari horri 'Ane' David Pérez Sañudoren filmak ekarri zion Goya saria gehitu behar zaio, baita Donostiako Zinemaldiko Interpretazio Onenaren Zilarrezko Maskorra ere, 'Los destellos' Pilar Palomeroren filmeko lanagatik.

'80 egunean ' Jon Garaño eta Jose Mari Goenagaren opera priman debutatu zuen ikus-entzunezkoetan, eta gero iritsi ziren ' Lasa eta Zabala ',' Un otoño sin Berlín 'eta' Ane .

Azken urteotan '20.000 especies de abejas',' Nina 'eta' Los domingos' pelikuletan ikusi dugu.

Gure Zinema sariak "Euskadiko ikus-entzunezkoen ekosistema indartzen eta gure zinema publikoari hurbiltzen laguntzen duten ibilbide eta lanak" aitortzen ditu. Lopez Arnaizen aurretik, Ramon Bareak, Ane Gabarainek eta 'Cinco lobitos' filmak iranazi dute. 

Zinema

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