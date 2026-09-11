MEDIKUEN GREBA
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Medikuek urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea

Euskadiko Medikuen Sindikatua sartuta dagoen Greba Batzordeak Estatutu Markoaren aurka borrokatzeko greba mugagabea iragarri du. Horrekin batera, SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek deituta, beste bost greba egun egitera deituta daude Osakidetzako langileak, urritik abendura bitartean.

Concentración de médicos ante el hospital de Basurto en Bilbao. EUROPA PRESS 19/6/2026

EITB

Azken eguneratzea

Medikuen sindikatuak, tartean Euskadiko Medikuen Sindikatua (SME), biltzen dituen Greba Batzordeak data jarri dio irail hasieran iragarri zuten greba mugagabeari. Urriaren 28an hasiko da.

Batzordea ostegunean elkartu da Ministroen Kontseiluak onartu duen Estatutu Markoaren aurkako mobilizazioetan eman beharreko pausoak zehazten jarraitzeko. Horien helburua da, estatutu propio bat adosteko bidean, Osasun Ministerioari "benetako negoziazio bat" ireki dezala exijitzea.

Orain arte bezala, SMEk deialdi horrekin bat egin du, nahiz eta uztailean sindikatuak eta Osakidetzak aurreakordio bat sinatu zuten, ikasturte hasierarekin aplikatu beharko litzatekeena. Gatazkaren hasieratik estatu mailako gehiengoak erabaki duenarekin bat egin du SMEk. 

Hedabideetara bidalitako ohar batean, Unión Médica y Facultativa (Umyf) estatu mailako elkarteak "ekintza bateratua mantendu eta deialdi hau babesteko" deia egin die sendagile eta fakultatiboei, "lanbidearen etorkizunerako erabakigarria" den unea dela zehaztuz.

Bestalde, Monica Garcia Espainiako Gobernuko Osasun ministroak medikuen estatutua sortzeko aukerari ateak zabaldu dizkio aste honetan, baina "estatutu marko orokorra oinarri hartuta".

Bost greba egun

Horrekin batera, SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek deituta, beste bost greba egun egitera deituta daude Osakidetzako langileak, urritik abendura, Osakidetzako kolektibo guztientzako lan-baldintza hobeak eta "benetako edukiak dituen benetako negoziazioa" eskatzeko.

Urriaren 30ean eta abenduaren 14an greba egitera daude deituta Osakidetzako langile guztiak; abenduaren 9an Arabakoak, abenduaren 10ean Bizkaikoak eta abenduaren 11n, berriz, Gipuzkoakoak.

Medikuak Espainiako gobernua Osakidetza Gizartea

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