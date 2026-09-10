Conflicto laboral
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"El Gobierno Vasco no tiene voluntad de mejorar la situación de todos los colectivos de Osakidetza"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sindikatuek Eusko Jaurlaritzaren gelditasuna salatu eta grebara deitu dute Osakidetzan

EITB

Última actualización

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han anunciado cinco jornadas de huelga desde octubre a diciembre para exigir mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza y "una verdadera negociación con contenidos reales".

Osakidetza Huelgas Sindicatos Economía

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